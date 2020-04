von Sabine Naiemi / SK

Der Heilbäderverband Baden-Württemberg fordert im Namen seiner 56 Mitgliedsorte, zu denen auch Bad Dürrheim gehört, und den in diesen angesiedelten hunderten Betrieben wie Thermen, Kurmittelhäuser, Kliniken, Bäder oder Gesundheits- und Wellness-Hotels mit mehr als 50 000 Beschäftigten ein Soforthilfepaket des Landes. Neben weiteren KfW-Darlehen und zinslosen Darlehen geht die Hauptforderung des Verbandes hin zu einer durchgängigen Mehrwertsteuersenkung für alle Leistungen in Hotels und Thermen auf 7 Prozent. Dies gibt der Verband in einer schriftlichen Mitteilung bekannt.

Zu den besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffenen Branchen zählt der Tourismus, dessen Betriebe massiv von den aktuellen Maßnahmen eingeschränkt sind. So sind neben dem Solemar ja auch in Bad Dürrheim alle Hotels und Gaststätten geschlossen, wie auch der Wohnmobilhafen, der Campingplatz in Sunthausen und das Feriendorf in Öfingen. Einer aktuellen Mitgliederbefragung in den baden-württembergischen Heilbädern und Kurorten zufolge, gehe der Verband davon aus, dass durch ein weiteres Bestehen der Einschränkungen über einen längeren Zeitraum vielerorts Existenzen gefährdet sind und Insolvenzen drohen, heißt es in der Mitteilung weiter. Davon betroffen ist die gesamte touristische Infrastruktur bis hin zu den Reha-Kliniken. In Bad Dürrheim etwa sind acht Reha-Kliniken angesiedelt, die Kur- und Bäder GmbH hat ab Mitte März Kurzarbeit angemeldet.

Der Heilbäderverband Baden-Württemberg fordert im Namen seiner Mitglieder eine Ausweitung der aktuell geltenden Rettungsschirme und eine angepasste Umsatzsteuer, so das Schreiben.

Die vier Forderungen des Verbandes

.Das Soforthilfepaket des Landes muss jedem touristischen Unternehmen in einem Heilbad und Kurort, unabhängig von der Gesellschafts- und Rechtsform, zur Verfügung gestellt werden. .Die Vergabe von KfW-Krediten für touristische Unternehmen in Heilbädern und Kurorten muss unabhängig von der Gesellschafts- und Rechtsform der Betriebe mit einem Zinssatz von 1 Prozent, einer Laufzeit von 10 bis 15 Jahren, bei einer Aussetzung der Tilgung im ersten Jahr, erfolgen. .Die Schaffung von Optionen für zusätzliche zinslose Darlehen mit Laufzeiten von mindestens 10 bis 15 Jahren mit Aussetzung der Tilgung im ersten Jahr für die nachhaltige Sicherung der Betriebsführung und der Nachrüstung umweltfreundlicher Technologien sowie Ausbau der digitalen Angebote. .Für alle Umsatzbereiche in Hotels und Thermen muss der Umsatzsteuersatz auf 7 Prozent festgesetzt werden.

Erste Insolvenzen ab Jahresmitte

Aktuell gehe die Mehrheit der Verbandsmitglieder von einer Rücknahme aller derzeitigen Einschränkungen bis spätestens September/Oktober 2020 aus, so der Verband. Jedoch rechne eine Expertengruppe des Verbandes bereits ab Juni oder Juli mit ersten Insolvenzanträgen. Bedingt durch die aktuellen Entwicklungen und Zahlen halte der Verband deshalb ab Mitte Mai 2020 eine schrittweise Öffnung des touristischen Segments und spätestens ab Anfang Juni eine vollständige Öffnung aller touristischen Einrichtungen für einen realistischen Weg.

Schrittweise Öffnungen angeregt

Zunächst solle die schrittweise Öffnung aller Outdoorbereiche wie zum Beispiel Kurparkanlagen, Klettergärten oder auch Golf- und Minigolfanlagen erfolgen. Dieser erste Schritt sollte auch die Öffnung der in diesen Bereichen angesiedelten Gastronomiebetriebe beinhalten. Der Heilbäderverband empfiehlt dabei, die Regelung, dass Geschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen dürfen, auf diese Gastronomiebetriebe anzuwenden.

Ebenfalls in diesen Öffnungsschritt einbezogen werden sollten laut Verband, die Mineral- und Thermalbäder, als zentraler Faktor im Erholungs- und Gesundheitsbereich und hinsichtlich der Versorgung von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen (zum Beispiel Therapie im Wasser für Rheumapatienten) von elementarer Bedeutung.

Um Insolvenzen zu verhindern, auch vor dem Hintergrund der Schadensminimierungspflicht (Versicherungen), müsse eine baldige Öffnung der Thermen ermöglicht werden, verdeutlicht der Heilbäderverband.

Der Verband plant für seine Mitglieder die Entwicklung einer Rahmenregelung für eine Öffnung aller Bereiche von Thermen sowie Wellnesseinrichtungen in Hotels, Thermen und Gesundheitsressorts. Darin sollen auch Abstandsregelungen im Kassenbereich, Lenkungssysteme in Umkleidebereichen, Abstandsregelungen im Beckenbereich und der Ruheräume sowie Empfehlungen und Vorgaben für Gastronomiebereiche enthalten sein, die der Dehoga seinen Mitgliedern zur Verfügung stellt, plus Empfehlungen des Deutschen Saunabundes für Saunabereiche.

Auch Campingplätze öffnen

Unter diesen Voraussetzungen hält der Verband auch die schrittweise Öffnung der Camping- und Stellplätze sowie aller gewerblichen Übernachtungsbetriebe für möglich. Die Attraktivität dieser Einrichtungen spiegele sich in der Mitgliederbefragung. Das würde sich durch deutliche Zuwächse auf deren Online-Auftritten zeigen. So hätten 36 Prozent der teilnehmenden Mitglieds­orte mit Beginn der Corona-Krise bei Instagram eine gesteigerte Zugriffszahl verzeichnet. Bezüglich eigener Werbeauftritte sei bei 31 Prozent der befragten Mitglieder eine Steigerung erfasst worden. Bei Facebook verzeichneten gar 49 Prozent gesteigertes Interesse seitens der Endkunden.

Allein diese Zahlen drücken nach Ansicht des Heilbäderverbandes den klaren Wunsch der Menschen aus, bald wieder diese Angebote nutzen zu können. Daraus resultiert die Empfehlung, ab Mitte Mai Übernachtungsreisen zunächst innerhalb Baden-Württembergs zu erlauben. Es könnte innerhalb einer Übernachtungseinrichtung immer ein fester An- und Abreisetag festgelegt werden, so der Vorschlag. Damit würde die Wechselfrequenz niedrig gehalten und die Kontaktpunkte auf ein geringeres Maß beschränkt. Ebenso könnte etwa zwischen dem Gästewechsel ein „Reinigungstag“ eingerichtet werden, an dem eine grundlegendere Reinigung als unter normalen Umständen erfolgen könnte.