von sgn

Am gestrigen Mittwoch sorgte vormittags in Hochemmingen ein Polizeieinsatz für großes Aufsehen. In einem Haus in der Reutestraße habe im Rahmen von kriminalpolizeilichen Ermittlungen eine Hausdurchsuchung stattgefunden, erklärte Polizeisprecher Jörg Kluge auf Nachfrage dieser Redaktion. Zum Grund der Hausdurchsuchung konnte Kluge am Nachmittag noch keine Angaben machen. Hausdurchsuchungen kämen im Rahmen von Ermittlungen routinemäßig vor. Im Verlaufe der Hausdurchsuchung sei ein zweites Polizeifahrzeug zur Unterstützung angefordert worden, dessen Einsatz jedoch schon auf der Fahrt zum Einsatzort nicht mehr erforderlich gewesen sei.