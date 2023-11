Mehrere Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, der Halloween-Nacht, beschädigt.

In Öfingen, so berichtet die Polizei, schlugen sie an einem in der Bühlstraße geparkten Mercedes die Scheiben der Beifahrerseite ein und zerstachen einen Reifen.

In Hochemmingen waren zwei auf dem Bergweg geparkte Autos Ziel der Zerstörungswut. Dort stachen sie jeweils in zwei Reifen der Autos.

In der Kernstadt schlugen sie die Heckscheibe eines BMW ein. Das Auto parkte in der Scheffelstraße vor einer Gaststätte. Insgesamt verursachten die Täter rund 3000 Euro Schaden. Die Polizei bittet unter der Nummer 07726 939480 um Hinweise.