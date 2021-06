von sk

Manch ein Waldbesucher wird sich in letzter Zeit gewundert haben: Unvermittelt steht man vor einer orangefarbenen übergroßen Acht mitten im Wald. Geht man näher heran, ist zu erkennen, dass diese aus Holz gefertigt und orange angestrichen wurde. Dort, wo sich die Kreise in der Mitte der Acht berühren, befindet sich ein QR-Code. Schnell das Smartphone gezückt und abgescannt, landet man auf einer Website der Initiative „Wald ist Klimaschützer“.

Der Wald ist ein Klimaschützer. Bild: Landratsamt Kwidzinsky | Bild: Landratsamt Kwidzinsky

Die Initiative wurde durch den Familienbetrieb Land und Forst sowie den Verband der Waldeigentümer ins Leben gerufen. In Baden-Württemberg werden diese durch die Forstkammer vertreten. Doch wer steckt hinter dem Aufstellen der Acht in Bad Dürrheim? Und warum ausgerechnet eine Acht?

Auf der Suche nach den Verursachern, landet man schnell bei Matthias Berger, dem Revierförster von Bad Dürrheim. Und tatsächlich weiß er Bescheid: Die Forstwirte von Bad Dürrheim haben die übergroßen Achter gesägt, verschraubt, angestrichen und aufgestellt, so das Landratsamt in einer schriftlichen Mitteilung. Den Anstoß hierfür gab Bürgermeister Jonathan Berggötz. Die Aktion hat eine klare Botschaft: „Ein Hektar Wald in Deutschland kompensiert acht Tonnen CO2 pro Jahr. Der Wald kompensiert damit bundesweit 14 Prozent des deutschen Treibhausgasausstoßes. Diese Leistung ist vielen Menschen nicht bekannt.“ Kurzum: Waldbesitzer, die sich täglich für den Wald einsetzen, leisten einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Und genau diese Leistungen, von denen die gesamte Bevölkerung profitiert, sollen mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen durch die Initiative mit der orangenen Acht.

Doch es bleibt nicht bei der Acht. Die Initiative der Waldeigentümer fordert, dass Klimaschutzleistungen des Waldes mittels finanzieller Prämie honoriert und an die Waldbesitzer weitergegeben werden sollte. Denn der Erhalt des Waldes ist wichtiger und schwieriger denn je. Waldbesitzer stehen vor der großen Herausforderung, klimastabile Wälder aufzubauen. Es ist eine finanzielle Gratwanderung: Viel Schadholz der letzten Jahre, geringe Holzpreise für das Schadholz und gleichzeitig kommen die Kosten der Wiederbewaldung hinzu. Dennoch lassen sich diese meist nicht unterkriegen und pflanzen junge Bäume – in der Hoffnung, dass sie mit dem veränderten Klima zurechtkommen. Auch im Bad Dürrheimer Wald war man fleißig. Im Frühjahr 2021 wurden 5500 Bäume auf zwei Hektar gepflanzt. Die Stadt Bad Dürrheim investiert jedes Jahr in den Walderhalt und das nicht erst seit den großen Trockenheitsschäden der letzten Jahre.

Förster Berger macht aber auch klar: „Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Wald zu erhalten und Klimaschutz zu leisten.“ Jeder könne einen Beitrag zum Klimaschutz im Alltag leisten. Das fange damit an, dass man Verantwortung nicht auf andere überträgt, sondern man sich selbst als Handelnder erkennt. „Die orangenen Achter verwundern die Waldbesucher und bringen sie zum Nachdenken. Sowohl die Forstwirte als auch ich hatten schon Nachfragen, was es damit auf sich hat“, erzählt Berger – Ziel erreicht: Aufmerksam machen auf die vielfältigen Klimaschutzleistungen des Waldes vor der Bad Dürrheimer Haustüre.