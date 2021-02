von SK/sgn

Die Wahlkreisabgeordnete Martina Braun (Grüne) besuchte kürzlich den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Das gemeinsame Anliegen: Wie kann der Schutz von Grundwasser und Mineralwasser weiter ausgebaut werden?

Geschäftsführer Ulrich Lössl stellte die Problemlage dar. Nach wie vor habe das Grundwasser in Bad Dürrheim relativ hohe Nitratwerte. „Das kann sich langfristig auch auf die Mineralwasserquellen auswirken, wenn auch erst in sehr vielen Jahren. Grundwasser wird nach jahrzehntelanger, natürlicher Filtrierung durch den Boden bei gleichzeitiger Aufnahme von wertvollen Mineralien zu Mineralwasser.“ Deshalb sei Bad Dürrheimer auch stark daran interessiert, die aktuell angespannte Situation beim Grundwasser mit erhöhten Nitratwerten und Resten von Agrochemie oder Arzneimitteln etwa zu ändern: Einer der Gründe für das intensive Engagement des Mineralbrunnens im Projekt „Bad Dürrheim blüht auf“.

Braun begrüßt dieses Engagement. „Mit diesem Projekt wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz von Bienen und Insekten sowie eine Verbesserung der Grundwasserqualität erreicht. Es zeigt aber auch, dass die Landwirtschaft Teil der Lösung der bestehenden Probleme sein kann.“

Lössl und Marketingleiter Michael Neuenhagen präsentierten der Abgeordneten die Säulen nachhaltigen Wirtschaftens beim Mineralbrunnen. Mit PET-Flaschen aus 100 Prozent Altmaterial setze man voll auf Recycling. Gleichzeitig werde konsequent in Glas-Mehrwegflaschen investiert. Alle Produkte von Bad Dürrheimer seien klimaneutral.

Der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen verwendet neben Glasflaschen zu 100 Prozent recycelte PET-Flaschen für die Abfüllung der Getränke. Bild: SK-Archiv Mineralbrunnen | Bild: Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH

Weiteres Gesprächsthema waren die Wasserschutzgebiete rund um Bad Dürrheim. Lössl regte an, nicht nur für Heilwässer sondern auch für Mineralwässer Schutzgebiete auszuweisen. Man könne auch für die entstehende gemeinsame Wasserversorgung von Bad Dürrheim und Brigachtal eine Art „Grundwasserschutzpark“ auf der Gemarkung beider Gemeinden anstreben. Diesen Gedanken will der am Gespräch beteiligte LBU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser für die kommunalpolitische Diskussion aufgreifen.