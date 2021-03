von Sabine Naiemi

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgte für Stühlerücken. In Bad Dürrheim waren 9898 Personen wahlberechtigt, 3585 Briefwähler hatten sich registriert, was einem Anteil von 36 Prozent entspricht. Während 2016 die Wahlbeteiligung bei 70 Prozent lag, gingen dieses Jahr nur 62,4 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne.

Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Sieger auf ganzer Linie sind die Grünen, die ihren Stimmenanteil von 29,4 auf 32,9 Prozent erhöhen konnten. Die CDU verlor wie in ganz Baden-Württemberg auch in Bad Dürrheim Stimmen und liegt jetzt bei 24,3 Prozent. Die FDP legte zu, die SPD schnitt sogar schlechter ab als 2016 und die AfD verlor zwar ebenfalls Stimmen, liegt in Bad Dürrheim aber immer noch über zehn Prozent.

Das sagen die Fraktionsvertreter: