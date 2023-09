Wer glaubt, dass eine Kirchengemeinde in Zeiten sinkender Akzeptanz nicht mehr feiern kann, sah sich anlässlich der Einführung des neuen Pfarrers in der evangelischen Kirchengemeinde Oberbaldingen getäuscht. Mit einem herzlichen und fröhlichen Gottesdienst verstanden es Christen der Ostbaar nach vierjähriger Vakanz, Pfarrer Jonathan Richter gebührend zu empfangen.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Martin Kalisch, bedankte sich bei der Gemeinde für ihr Durchhalten und dem Team, das sich auf die Pfarrersuche gemacht hatte, für sein Engagement. Gott habe der Gemeinde mit Jonathan Richter einen Menschen mit missionarischem Profil, einen Teamplayer und eine Person, bei der Jesus im Mittelpunkt steht, geschenkt.

Der stellvertretende Dekan Peter Krech aus Niedereschach übernahm den kirchenrechtlich-liturgischen Teil der Einführung. Der neue Pfarrer betonte, dass er und seine Frau Hannah Gottes Ruf nach Oberbaldingen gern angenommen hätten und Gottes Agenda ihnen den Weg zeigen werde. Vakanzvertreter Pfarrer Bernhard Jaeckel aus Bad Dürrheim ließ die anstehenden weitreichenden Veränderungen in der Kirchenlandschaft nicht unerwähnt, ermutigte jedoch den Ankömmling mit dem Gotteswort: „All Eure Sorgen werft auf ihn. Er wird‘s wohl machen.“

Für die Stadt begrüßte Bürgermeister Jonathan Berggötz Pfarrer Richter mit einem deutlichen Bekenntnis zur Wichtigkeit der Kirche: „Die Kirche spielt eine bedeutende Rolle für unser Leben“, so der Bürgermeister. Auch Pfarrer Michael Fischer von der katholischen Seelsorgeeinheit unterstrich in seiner Begrüßung die Wichtigkeit eines ökumenischen Miteinanders für eine starke Kirche der Zukunft. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst vom Singteam, das von Reiner Obermeyer am Piano und Sonja Suttkus an der Gitarre begleitet wurde. Der anschließende Stehempfang bei strahlendem Spätsommerwetter im Kirchgarten bot beste Gelegenheit zum Austausch und Kennenlernen der jungen Pfarrfamilie.