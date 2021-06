Die strahlende Sommersonne ließ anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes nach der zweijährigen Renovierungszeit das Kirchenschiff der Oberbaldinger Kirche in seiner neuen Schlichtheit wahrhaft leuchten. Dazu füllte Florian Rempp am Piano den Raum mit einem wahren Strauß von einladenden Melodien.

Coronakonform war die Besucherzahl beim Eröffnungsgottesdienst stark beschränkt. Der schlichte Kirchenraum strahlt in festlichem Weiß.

Zur Eröffnungsfeier begrüßte der Vorsitzende des Bauausschusses, Martin Kalisch, die coronabedingt nur gut 60 Gottesdienstbesucher und stellte die Renovierung in den geschichtlichen Zusammenhang der Gotteshäuser auf der Ostbaar. Seit über 1000 Jahren gäbe es in Oberbaldingen einen Ort der Begegnung für Christen – zunächst immer wieder kleine Kapellen, dann seit dem 18. Jahrhundert die Kirche in ihrer heutigen Form. Bereits 2013 wurde mit den Planungen für die Renovierung begonnen und nach zähem Ringen mit dem Denkmalamt konnte im Juni 2019 mit den Arbeiten begonnen werden.

Dabei betonte Kalisch, dass die Verantwortlichen Gottes Willen auf dem Weg zu diesem gelungenen Werk wahrgenommen haben. „Gott hat geleitet und wir sind auch sehr dankbar für die vielen Türen, die sich gerade in schwierigen Situationen aufgetan haben!“ Insgesamt hat die Gemeinde allein aus Spenden 225 000 Euro für die Renovierung beigetragen.

Die allenthalben immer noch notwendigen Hygiene- und Registrierungsmaßnahmen galten auch für den Eröffnungsgottesdienst in der Oberbaldinger Kirche. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Der Eröffnungsgottesdienst selbst wurde von Pfarrer Bernhard Jaeckel zusammen mit Mitgliedern des Kirchengemeinderates gehalten. Pfarrer Jaeckel griff in seiner Predigt auf das Bild des Weinstocks und den Reben zurück. „In einer Zeit der Säkularisation ist die Kirche auch ein Weinberg, auf dem sich Christen zur vielfältigen Gemeinschaft einfinden.“ Damit trage diese neu gestaltete Kirche auch etwas Zukünftiges in sich.

Musikalisch wurde die Feier von Christine Breithut, Christian Vosseler, Heidi Wolf sowie Reiner Obermeyer am Piano mitgestaltet.

Beim anschließenden kleinen Stehempfang überwogen die positiven Resonanzen zur neu gestalteten Kirche deutlich, wobei aber auch kritische Bemerkungen ob der Schlichtheit des Raumes zu hören waren.

Sobald es die Corona-Situation zulässt, plant der Kirchengemeinderat ein großes Gemeindefest zum Abschluss der Renovierungsarbeiten.