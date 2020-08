von Sabine Naiemi

Der lange Einkaufsabend in Bad Dürrheim war eine tolle Idee und, was man so sehen konnte, war er auch gelungen. Ob allerdings der vermisste Umsatz der Einzelhändler richtig angekurbelt werden konnte, ist eher nicht zu vermuten.

In Heikes Wollstüble wird mit viel Einfallsreichtum Wolle selbst gefärbt. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Stimmung in der Innenstadt war hervorragend, wenn es auch überwiegend die Außenbereiche der Gastronomiebetriebe waren, die frequentiert wurden. Leider machten – teilweise urlaubsbedingt – nicht alle Geschäfte mit. Die „Einkaufs- beziehungsweise Flaniermeile“ zog sich von der Luisenpassage mit den dort angesiedelten Geschäften bis hin zur alteingesessenen Boutique Modelia, wo die Kundinnen sich vor der Türe zum Geschäft zu einem gepflegten Glas Sekt einen netten Plausch gönnten.

Hier treffen sich Bekannte. In Sabines Schreibstube shoppen oder vor der Tür ein leckeres Getränk schlürfen – so geht das. | Bild: Naiemi, Sabine

Nichtsdestotrotz kann man dem Gewerbeverein attestieren, dass dieser Abend eine tolle Idee war, die ruhig wiederholt werden darf. Mit Fug und Recht darf gewürdigt werden, dass der Gewerbeverein Ideen für die Innenstadt entwickelt.

Frieder und Isolde Wezel unterhalten mit Gesang und Musik die Gäste an der Passage beim Wohnpark Kreuz. | Bild: Naiemi, Sabine

Die Stimmung war hervorragend. Man lernte sich kennen und tauschte sich aus. Manche – leider eher wenige – bummelten durch die Geschäfte. In den Gaststätten und Cafés herrschte reger Betrieb – hierauf fokussierte sich das Ganze – die Stimmung genießen.

Im Hörstudio Eichenlaub in der Wohnpark-Kreuz-Passage werden Kontakte geknüpft. | Bild: Naiemi, Sabine

Ein schöner Genuss war dabei die musikalische Unterhaltung durch Frieder und Isole Wezel an der Wohnpark-Kreuz-Passage und beim Cafè Walz. Da lag am vergangenen Freitag eigentlich der größere Genuss der Leute. Schade dagegen waren die langen Abstände zwischen der Luisenpassage und der Friedrichstraße und innerhalb der Friedrichstraße bis zur Boutique Modelia. Dadurch flacht die Stimmung ab. Aber auch dessen ist man sich beim Gewerbeverein bewusst.

Überall treffen sich beim langen Einkaufsabend in Bad Dürrheim die Leute. Auch wenn nicht unbedingt geshoppt wird, ist die Stimmung in der Bad Dürrheimer Innenstadt gut. Man redet miteinander und genießt die Stimmung. | Bild: Naiemi, Sabine

Florian Maksuti hat das Cafè Flair übernommen und extra einen Tag früher eröffnet | Bild: Naiemi, Sabine