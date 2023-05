Kultur und Lebensfreude – unter diesem Motto stand das Frühjahrskonzert des Gesangvereins Liederkranz Oberbaldingen, bei dem sich der gemischte Chor erstmals unter der Leitung seines neuen Dirigenten Thomas Lee in einem Konzert präsentierte. „Zum Glück ist es wieder möglich aufzutreten. Wir haben uns für das Motto entschieden, weil uns gerade in schwierigen Zeiten Kultur und Musik Hoffnung und Freude schenken können“, begrüßte der Vizevorsitzende Daniel Schweiger die rund 250 Konzertbesucher in der vollbesetzten Turn- und Festhalle. So war es auch sinnbildlich für die schwierigen Zeiten, dass der Chor mit dem Titel „Pacem“ den Konzertabend eröffnete. „Pacem aus dem Lateinischen bedeutet Frieden. Wir haben im Bezug auf den Krieg in der Ukraine den Titel ganz bewusst gewählt“, so Schweiger. Die Botschaft sei heute wichtiger denn je.

Ein buntes Konzertprogramm bot sich den Besuchern und machte deutlich, dass in den Chören nicht nur klassische Volkslieder gesungen werden, sondern die Gesangvereine auch moderne Titel, Musicals, Rock im Repertoire haben. Ein Ausflug in die Schlagerwelt gab es an diesem Abend mit einem „Best of“ von Udo Jürgens. Mit dem Titel „Dorfkind“ von den Dorfrockern und mit „Cantar“ aus dem Musical Sing boten die 25 Sängerinnen und Sänger einen Auszug aus ihrem Repertoire.

Als Konzertpartner hatte der Liederkranz den Männergesangverein Sunthausen eingeladen. 20 stimmgewaltige Männerkehlen unter Leitung von Dirigentin Martina Wenzler-Gail präsentierten sich eindrucksvoll auf der Bühne mit Liedern aus ihrem Konzertprogramm. Dass der Männerchor auch ruhig singen kann, bewies der Chor beim Titel „Ewige Liebe“ mit Solist Hans Münzer. Mit „Ciao Amore“ und einer Musik, die im Herzen bleibt, verabschiedeten sich die Sunthausener Sänger. Von beiden Chören war es eine Werbung für den Chorgesang, was der anhaltende Applaus des Publikums bestätigte.

Doch es gab nicht nur Gesang, sondern im zweiten Teil auch ein kontrastreiches Tanzprogramm. Zum einem modern von acht jungen Frauen vom Turnverein Sunthausen, die sich als Tanzgruppe „Re-United“ mit dem Hip-Hop-Tanz „Pantominenshow“ in die Herzen der Besucher tanzten. Daneben traditionell der Trachtenverein Bad Dürrheim tanzend und singend in Bad Dürrheimer Tracht. „Es ist ein Mehrwert und ein tolles Zeichen für die Gesamtstadt Bad Dürrheim, was wir heute auf der Bühne sehen“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz in seinem Grußwort und er hoffte, dass Leidenschaft, Lust und Begeisterung erhalten bleiben.

Seit über 100 Jahre gibt es bereits den Gesangverein Oberbaldingen. In Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Landrat Sven Hinterseh die Zelter-Plakette als Anerkennung für 100 Jahre Verdienste um den Chorgesang. Die Zelter-Plakette wird seit 1957 verliehen. „Die Auszeichnung ist für Chöre bestimmt, die sich im langjährigen Wirken um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes verdient gemacht und zur Förderung des kulturellen Lebens beigetragen haben“, zitierte Hinterseh aus den Richtlinien zur Verleihung. Dies gelte für einen Zeitraum vom mindestens 100 Jahren ernster und musikalischer Arbeit. „Ich freue mich, dass ich ihnen die Zelter-Plakette verleihen darf“, so Hinterseh.