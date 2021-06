von sgn/SK

Gemeinsam mit Brigachtal und Tuningen hat sich die Stadt Bad Dürrheim für ein sogenanntes Pop-Up Impfzentrum beworben und kann dies kurzfristig durchführen. Die Nachricht hierzu sei Anfang dieser Woche eingegangen, erklärt Pressesprecher Alexander Stengelin von der Stadtverwaltung Bad Dürrheim. Seitdem wurde quasi verwaltungsintern alles stehen und liegengelassen, um die Impfaktion zu organisieren.

Dabei geht es darum an zwei Tagen Impftermine für eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern anzubieten. Bisher stehe schon fest, dass 1200 Impfdosen für die drei Kommunen zur Verfügung stehen und am Sonntag, 27. und am Montag, 28. Juni verimpft werden sollen, so die schriftliche Mitteilung der Stadt.

Es wird sich hierbei um einen „mRNA“-Impfstoff (Biontec oder Moderna) handeln. Somit wird bei der Buchung des Termins auch schon der zweite Termin in etwa sechs Wochen mit vergeben. Die 1200 Impftermine werden anhand der Größenverhältnisse der drei Kommunen aufgeteilt. Die Terminvergabe wird aktuell noch erarbeitet, Ärzte müssen organisiert werden und vieles mehr. Die Impfstation wird voraussichtlich in Bad Dürrheim sein.

Anspruch auf den Impfstoff haben jeweils die Bürgerinnen und Bürger aus Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen, die bisher noch keine Impfung bekommen haben und auch noch nicht mit dem Corona-Virus erkrankt waren. „Uns ist wichtig, den Teilen der Bevölkerung einen Schutz zukommen zu lassen, die noch keinerlei Antikörper gegen das Virus haben“, sagen die drei Bürgermeister über dieses Vorgehen. Daher könnten hier auch keine vorgezogenen Zweitimpfungstermine oder einfache Impfungen für Genesene angeboten werden.

Da dieses Angebot sehr kurzfristig zur Verfügung steht, konnten noch nicht alle Modalitäten zur Terminvergabe geklärt werden. Diese soll in der ersten Wochenhälfte der kommenden Woche ausschließlich online stattfinden. Wie und wo man sich für die Impftermine anmelden kann, werde noch rechtzeitig bekannt gegeben, so Stengelin. Eine Anmeldung vorab ist nicht möglich, die Stadt- und Gemeindeverwaltungen bitten, von Anrufen dazu abzusehen. Weitere Informationen folgen in den nächsten Tagen.