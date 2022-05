von Sabine Naiemi

Am kommenden Sonntag ist im Städtle so richtig was los: Es findet das erste offizielle BBQ-Event unter dem Namen „Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft“ statt. Dazu gibt es in der Innenstadt und im Gewerbegebiet einen verkaufsoffenen Sonntag und ein Rahmenprogramm auf dem Platz vor dem Rathaus. Dabei werden Bürgermeister Jonathan Berggötz und Kurgeschäftsführer Markus Spettel die Grillzange schwingen.

Wenn Hobbyköche grillen, wird es schnell professionell. Die Teams bringen ihre eigenes Ausrüstung mit und geben wie hier im August 2020 beim Kampf um den Sieg alles. | Bild: Naiemi, Sabine

Publikumswirksam gegrillt wurde in Bad Dürrheim schon einmal. Die Kurstadt war einer von sieben Austragungsorten, an denen die erste Hotspot-Grillmeisterschaft der German Barbecue Association stattfand. Diese Meisterschaft war die Alternative für die ursprünglich an diesem Tag vorgesehene offizielle Deutsche Meisterschaft. Die Schwarzwald-Baar-Grillmeisterschaft ist etwas ganz Neues, wird aber auch im Rahmen der German Barbecue Association (GBA e.V.) ausgetragen.

So läuft die Grillmeisterschaft

Vier Teams werden um den Titel grillen. Austragungsort ist der Hindenburgpark. Es besteht die Möglichkeit, den Teams bei der Zubereitung der Speisen zuzuschauen. Die Gerichte sind ausschließlich auf dem Grill zuzubereiten und werden im Haus des Gastes von einer fachkundigen Jury blind bewertet.

Folgende Gerichte sind vorgegeben: Schwarzwald-Burger mit Beilage, Chefs Choice mit Beilage, geheimer Warenkorb mit geheimer Beilage, Dessert mit Beilage. Start ist um 9 Uhr, um 13 Uhr muss der erste Gang fertig sein, um 14 und 15 Uhr die nächsten Gänge und um 16 Uhr das Dessert. Um 17.45 Uhr soll die Siegerehrung stattfinden.

Sperrungen Von Samstag, 21. Mai, ab 12 Uhr bis Sonntag, 22. Mai, 22 Uhr ist die Luisenstraße ab der Einmündung Huberstraße bis zur Kreuzung Bahnhof-/Hofstraße gesperrt. Die Friedrichstraße ist am Sonntag, 22. Mai, von 8 Uhr bis 20 Uhr ab der Kreuzung Bahnhof-/Hofstraße bis zur Kreuzung Schulstraße/Karlstraße gesperrt. Das Kurgebiet und das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar sind über die ausgeschilderten Umleitungen erreichbar. Es stehen kostenlose Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz Stadtmitte, Minara-Parkplatz und Überlaufparkplatz Minara zur Verfügung.

Das Programm beginnt um 11 Uhr. Auf der Showbühne auf dem Rathausplatz gibt Daniel Richter von der Genussmanufaktur Villingen praktische Tipps für gesundes Grillen zu Hause. Er wird ein Pulled Pork sowie ein leckeres Dessert auf dem Grill zubereiten. Als Assistenzgriller fungieren Bürgermeister Jonathan Berggötz und Kurgeschäftsführer Markus Spettel.

Auf dem Gelände wird es weitere Foodtrucks zur Verköstigung geben. Von 15 bis 17 Uhr spielt die Band Last Minit. Der Eintritt zur Veranstaltung ist übrigens frei. Der Weltladen Karibuni im Kurpark beteiligt sich von 12 bis 17 Uhr mit einem Flohmarkt für Äthiopien und bietet auch äthiopische Gerichte an. Die Jugendlichen vom Jugendhaus verkaufen Popcorn.

Verkaufsoffener Sonntag obendrauf

Von 12 bis 17 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt und im Gewerbegebiet geöffnet. In der Friedrichstraße wird die Hüpfburg der Stadtjugendpflege aufgebaut und es wird ein Spielmobil da sein.