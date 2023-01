von Sabine Naiemi

Bei der Wahl im März 2019 und ihrem Amtsantritt im Juli 2019 hätte sich niemand träumen lassen, wir turbulent und herausfordernd sich die ersten Jahre Ihrer Amtszeit gestalten. Im Juli 2023 haben Sie „Halbzeit“. Wie beurteilen Sie die vergangenen dreieinhalb – doch sehr haarige – Jahre?

Ja, die letzten dreieinhalb Jahre waren sehr herausfordernd. Gefühlt sind wir seit dem Beginn der Corona-Pandemie am 13. März 2020 ständig im Krisenmodus. Dennoch bin ich immer noch gerne als Bürgermeister für Bad Dürrheim tätig und nach wie vor sehr motiviert, unsere Stadt gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft weiter voranzubringen. Auch wenn es nicht einfach ist, sind wir auf einem guten Weg und konnten mehrere Maßnahmen erfolgreich angehen.

Ich gehe mit Optimismus und Zuversicht in die nächsten Jahre und arbeite an den Zielen, die ich bei meiner Antrittsrede am 2. Juli 2019 versprochen habe: Wohnraum für unterschiedliche Lebenslagen entwickeln und die attraktive Infrastruktur erhalten, das vielfältige und gute Bildungs- und Betreuungsangebot ausbauen, touristische Entwicklungen voranbringen und unser Gewerbe unterstützen, die Gesundheitsstadt Bad Dürrheim stärken und das ehrenamtliche Engagement weiter unterstützen. Das alles in einem guten und respektvollen Miteinander und dabei die Umwelt im Blick behalten. Da sind wir auf einem guten Weg.

Was hat Sie am nachhaltigsten beeinflusst, ist Ihnen „total hinterhergegangen“?

Corona habe ich schon massiv gespürt – wie die meisten Menschen. Ständig im Krisenmodus zu sein, ständig neue Verordnungen und Veränderungen, das hat mich persönlich auch extrem herausgefordert. Aber letztendlich habe ich viel lernen können und wir haben als Gemeinderat und Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger gut durch diese Zeit geführt. Herausfordernd sind jedoch auch weitere Themen, die uns als Stadt intensiv umtreiben: der Flüchtlingsstrom, die Energiekrise, der Fachkräftemangel oder die steigende Bürokratie auch für uns Kommunen. Wir sind ständig dran, irgendwelche Schrauben zu drehen und alles in die Wege zu leiten, um die Herausforderungen zu meistern können. Das ist schon sehr kräftezehrend.

Wie schaffen Sie es, trotz aller Belastungen abzuschalten?

Ich ziehe viel Kraft aus meiner Familie. Daheim geht es weniger um die Arbeit, da haben wir zum Glück andere Themen. Ich kann beim Spielen mit meiner Tochter, oder bei einem Spaziergang mit meiner Frau gut abschalten. Auch der Austausch mit meinen Eltern bedeutet mir viel. Im Urlaub merke ich jedoch, dass ich gedanklich immer wieder bei städtischen Themen bin. Das ist aber sicherlich normal und zeigt, dass mir Bad Dürrheim am Herzen liegt.

Mit welchen Gedanken schauen Sie in die nächsten vier Jahre?

Eigentlich mit großer Freude. Ich glaube, wir haben als Verwaltung und Gemeinderat gezeigt, dass viele Herausforderungen, die angegangen werden mussten, auch erfolgreich umgesetzt werden konnten. Die Bürgerinnen und Bürger können dankbar und glücklich sein, was für qualifizierte und engagierte Menschen in der Stadtverwaltung arbeiten. Allgemein freue ich mich, dass wir einen so aktiven Gemeinderat haben und sehr wertschätzend miteinander umgehen. Auch wenn wir politisch unterschiedliche Meinungen haben, versuchen wir nicht die anderen auflaufen zu lassen, sondern entwickeln gemeinsame Lösungen. Mit dieser Einstellung werden wir auch die nächsten Jahre für die Stadt gute Entscheidungen treffen können.

Es stehen spannende Projekte an – wir erweitern das Bildungs- und Betreuungsangebot, wir entwickeln unsere drei Schulen weiter, eine neue Bibliothek kommt, der Breitbandausbau geht voran und Maßnahmen aus dem Stadtsanierungsprogramm sollen umgesetzt werden. So zum Beispiel der neue Rathausanbau oder die Sanierung des Haus des Gastes. Ganz wichtig ist aber, dass die privaten Investoren ihre Vorhaben umgesetzt bekommen. Auch da gibt es Vorhaben, die unsere Stadt nachhaltig positiv beeinflussen können. Ich bin den Investoren dankbar, dass sie auch in unsicheren Zeiten an den Standort Bad Dürrheim glauben. Unsere Stadt ist jetzt schon sehr attraktiv und dies gilt es zu erhalten und auszubauen.

Im Januar 2021 ging die Greensill-Bank Pleite, die Insolvenz wurde eröffnet und Bad Dürrheim verlor zwei Millionen Euro. Gibt es Neuigkeiten dazu?

Wir sind im ständigen Austausch mit den anderen baden-württembergischen Kommunen, die von der Greensill-Pleite betroffen sind und stimmen das weitere Vorgehen ab. Die jüngsten Informationen des Insolvenzverwalters lassen einen gewissen Optimismus auf Teilrealisierung der Rückzahlungen zu. Mit dem Kommunalversicherer sind wir aktuell im Austausch der Argumente und auch das mittlerweile ergangene erste Urteil des Oberlandesgerichts München gegen einen Anlagevermittler wird von unserer Kanzlei auf die Durchsetzungsmöglichkeit einer Teilklage geprüft. Insgesamt ist aber weiter von einer Verfahrensdauer von über 5 Jahren auszugehen. Ich bin überzeugt, dass wir einen großen Teil des Geldes zurückbekommen.

Zur Person Jonathan Berggötz wurde am 2. Dezember 1986 in Heidelberg geboren. Aufgewachsen ist der Bürgermeister in Bad Dürrheim. Sein Abitur absolvierte er am Wirtschaftsgymnasium in Villingen-Schwenningen. Seit dem 1. Juli 2019 ist Jonathan Berggötz der Bürgermeister der Kurstadt. Am 14. Februar 2020 – etwa zwei Wochen vor dem errechneten Termin – erblickte die kleine Anna Viktoria das Licht der Welt und am 29. Dezember ist Sohn Lorenz auf die Welt gekommen.

Auf die Stadt kommen fast zwei Millionen Euro mehr an Energiekosten zu. Wie lange wird Ihrer Meinung nach die Stadt diese Mehrkosten verkraften können?

Ja, das stimmt. Zwei Millionen Euro haben wir an Mehrkosten, wenn wir unsere Eigenbetriebe, die Kur- und Bäder GmbH und die Stadtverwaltung zusammenzählen. Das ist bitter, aber nur über unsere diversen Energiesparmaßnahmen zu beeinflussen. Da wir keine Einnahmeerhöhungen in größeren Dimensionen geplant haben, kann dies nur über die Ausgaben abgefedert werden. Dies bedeutet ein Zurückfahren oder Verschieben von Sachausgaben oder Unterhaltungsarbeiten. Auf längere Zeit ist dies aber nicht durchzuhalten, da wir Maßnahmen nicht endlos schieben können.

Ich stelle zufrieden fest, dass wir die Energiekrise bisher beherzt angegangen sind und gemeinsam Erfolge vorweisen können. Wir hatten in unserem Krisenstab schnell Maßnahmen ergriffen und konnten gemeinsam mit der Kur- und Bäder GmbH große Einsparungen erreichen. So werden viele Liegenschaften über die Winterzeit nicht genutzt und „heruntergefahren“. Hier ist uns ein guter Schulterschluss mit allen Vereinen, Ortsvorstehern und anderen Beteiligten gelungen. Bei unseren Liegenschaften oder auch bei der Straßenbeleuchtung setzen wir energetische Aufwertungen um, um nachhaltig Energie und Geld sparen zu können. Jede Krise gibt uns die Chance, uns zu hinterfragen.

Das Solemar ist der touristischer Leuchtturm für Bad Dürrheim und so investiert die Gemeinde in den nächsten Jahren über fünf Millionen Euro in die Attraktivität des Gesundheits- und Wellnesscenters. | Bild: Kur und Bäder Bad Dürrheim

Steht es im Raum, das Solemar eventuell eine Zeitlang zu schließen?

Kommunalpolitisch steht das überhaupt nicht im Raum, weil wir uns bewusst sind welche volkswirtschaftliche und touristische Bedeutung das Solemar für unsere Gesamtstadt hat. Das Solemar ist unser touristischer Leuchtturm und deshalb investieren wir auch in den nächsten Jahren über fünf Millionen Euro in die Attraktivität des Gesundheits- und Wellnesscenters. Wegen der Energiekosten haben wir ja schon reagiert und die Eintrittspreise wurden angepasst. Trotzdem sind wir im Wettbewerb vergleichsweise günstig und das Angebot, das das Team von der Kur- und Bäder GmbH im Solemar vorhält, ist hervorragend.

Wie stehen angesichts der aktuellen Situation die Chancen für das geplante Thermenhotel am Kurpark?

Das Thermenhotel ist für alle Beteiligten ein wichtiges Thema und würde die Attraktivität unserer Stadt deutlich steigern. Der Wunsch nach einem Thermenhotel besteht seit vielen Jahrzehnten. Es ist gemeinsame Aufgabe der Investoren, der Verwaltung und des Gemeinderats zu klären, unter welchen Rahmenbedingungen wir dies umsetzen können. Hierzu laufen Gespräche.

Noch keinen Durchbruch gibt es bei Haus Hohenbaden, wie Bürgermeister Berggötz in dem Interview verrät.

Und wie ist aktuell der Stand bei der „Altlast“ Haus Hohenbaden?

Nach wie vor läuft das Insolvenzverfahren. Hier gibt es verständlicherweise unterschiedliche Interessen zwischen Gläubigern, Investoren und Stadt. Als Stadt sagen wir deutlich, dass es eine Wohnbebauung nur in begrenztem Maße geben kann und auch nur dann, wenn das Gebäude Hohenbaden erhalten wird. Es gibt derzeit einen aktiven Investor und interessante Gespräche auf Verwaltungsebene, aber noch keinen Durchbruch, um dies politisch zu entscheiden.

So wie es aussieht, muss der Verein Parasolhotel seine Pläne für den Hotelbau begraben. Was sagen Sie dazu?

Ich bedauere sehr, dass die Pläne für den Hotelbau vom Verein nicht umgesetzt werden können. Vor allem aufgrund der sehr aktiven Mitglieder, die sich mit Herzblut engagiert haben und dieses Vorhaben umsetzen wollten. Aus verschiedenen Gründen, etwa dem Wegfall der KfW-Zuschüsse für Neubauten oder dem Zinsanstieg, ist das Aus der Pläne verständlich. Wir sind mit dem Verein im Austausch. Als Stadt haben wir großes Interesse daran, die Hand auf der Fläche zu haben. Die Fläche ist ein ganz zentraler Ort bei Kurpark und Solemar und für eine weitere touristische Entwicklung optimal.

Wäre diese Fläche eventuell für den Bau des Thermenhotels interessant?

Kurgeschäftsführer Markus Spettel und ich halten diese Fläche für ein Thermenhotel nicht für geeignet. Die direkte Anbindung an das Solemar fehlt. Aber ein Hotelprojekt sehen wir in jedem Fall. Die Zahl der Betten muss wieder ausgebaut werden – Potenzial gibt es genügend.