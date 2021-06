von Sabine Naiemi

Auch im Karibuni-Weltladen hat die Corona-Krise deutliche Spuren hinterlassen. Und zwar nicht nur hier vor Ort, sondern ganz besonders auch bei den Lieferanten und Geschäftspartnern. Roswitha Kneer sucht dringend Helfer für den Ladendienst – drei Personen kann sie bezahlt anstellen – und die 73-Jährige sucht auch einen Nachfolger oder Nachfolgerin für sich. „In meinem Alter kann man auch anfangen, ein bisschen kürzer zu treten“, erklärt die nimmermüde Schafferin.

Die Taschen, die Roswitha Kneer zeigt, sehen aus, als wären sie aus Leder, sind aber tatsächlich aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Es seien viele Dinge, die im Argen liegen, so Kneer. Eine der größten Auswirkungen für den Laden: Die bestellte Ware trifft nicht ein. Was ihr die Ruhe raubt: Die vielen Hilferufe ihrer Lieferanten und Geschäftspartner. Kneer: „Bei diesen Leuten geht es um ihre Existenz und zwar auf einem ganz anderen Level als bei den Leuten hier in Deutschland.“ Keine oder nicht ausreichende medizinische Versorgung, führt Kneer als Beispiel an. In Nepal gab es keine Schutzanzüge mehr. Da habe man versucht, zu helfen. Ihr sei bewusst, dass sie nicht die ganze Welt retten könne, doch solche Dinge würden ihr trotzdem den Schlaf rauben.

Die Waren, die im Karibuni-Weltladen verkauft werden, kommen aus Brasilien, Chile, Peru, Mexiko, Kolumbien, aus zehn verschiedenen Ländern in Afrika und Indien. Momentan liefen Verhandlungen, um Produkte aus Kambodscha ins Programm aufnehmen zu können.

Sie sei zutiefst beeindruckt vom Einfallsreichtum ihrer Produzenten, die immer wieder neue Ideen hätten, die noch dazu nachhaltig hergestellt werden, erklärt Roswitha Kneer. Da sind etwa die bunten Taschen aus alten Reissäcken der totale Hingucker. Oder andere Taschen, die aussehen als seien sie aus Leder, tatsächlich aber aus recyceltem Kunststoff hergestellt sind. Oder etwa die Kuscheldecken, die in Indien bemalt und in Österreich gequiltet werden. Gerade in Afrika nähmen die Hersteller (meistens nur aus einer Familie oder einem Paar bestehend) jahrelange Kämpfe gegen das System – wenn es zum Beispiel auch um biozertifizierte Naturkosmetik aus Namibia geht – in Kauf, um sich eine kleine Existenz aufzubauen.

Wer hätte das gedacht – auch aus Fliegengitter kann man Taschen herstellen. | Bild: Naiemi, Sabine

Was sie derzeit am Fair-Trade-Gedanken kritisch sehe ist, dass die Verantwortlichen zu wenig Aufklärung darüber betreiben, was Fair Trade bedeutet. Es sollte ihrer Meinung nach dafür gesorgt werden, dass die EU-Hilfeleistungen auch direkt bei den kleinen Leuten vor Ort ankommen, bevor sie teilweise in irgendwelchen Korruptionskanälen versickern.

„Der Karibuni ist nicht nur einfach ein Laden“, erklärt Roswitha Kneer außerdem. Er sei eine Begegnungsstätte. Die Leute kommen und wollen reden. Ein Teil der früher überhaupt nur 16 Personen betragenden Helferschar sei während der Corona-Zeit zusätzlich weggebrochen. Jetzt gelte es, für die Zukunft eine Kontinuität herzustellen und zu gewährleisten. Während der Lockdowns musste der Weltladen nur teilweise schließen, sei aber immer „präsent“ gewesen. Die Öffnungen sehe sie derzeit noch mit Skepsis, sagt Kneer. Erst mal abwarten, ob es überhaupt so bleibe.

Aktuell ist das Geschäft an drei Nachmittagen während der Woche (Montag, Mittwoch, Samstag) von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für mehr habe sie kein Personal, oder sie müsse selbst jeden Tag im Laden stehen und irgendwo seien auch ihr Grenzen gesetzt, sagt Kneer. Wer sich engagieren möchte, darf sich also gerne bei ihr im Laden melden.