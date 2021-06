von Alexander Hämmerling

Zum ersten Konzert der Stunde der Kirchenmusik in der evangelischen Johanneskirche in diesem Jahr hat Petrus seinen Beistand dem Organisatorenteam Gaby und Walter Fürniß verweigert. Sintflutartiger Regen setzte zehn Minuten vor Konzertbeginn an diesem Sonntagabend in Bad Dürrheim ein. Wohl auch deshalb scheuten zahlreiche Anhänger der populären Reihe den Fußweg zum Kirchenareal. Schlussendlich waren es knapp 30 Hörer, die das deutsch-spanische Duo Melanie Munoz und Paddy Brohammer hören wollten, die unter dem Titel „Dos Mundos“ (Zwei Welten) erneut in Bad Dürrheim gastierten.

Das erste Konzert der Stunde der Kirchenmusik in 2021 ist angesichts des sintflutartigen Regens am Sonntagabend nur schwach besucht. Bild: Alexander Hämmerling

Im musikalischen Gepäck hatte das Paar ein nahezu ausschließlich weltliches Programm, weitab der sonst gewohnten geistlichen Klänge im Kirchenschiff. Und insbesondere mit ihren selbst komponierten Stücken an spanischen Gitarrenmelodien wurde das Auditorium in andalusische Schwingungen versetzt. Besungen wurde mit viel Emphase das volle Spektrum menschlicher Gefühlswelten. Freundschaft, Liebe, Freiheit oder Erinnerungen an persönliche Urlaubserlebnisse, als man „irgendwo zwischen Atlantik und Mittelmeer an heißen Tagen unter Mandelbäumen in warmer Sommerluft den Melodien des Meeres lauschte“.

Eine singende Familie. Melanie Munoz und Paddy Brohammer sind Wanderer zwischen deutsch-spanischen Musikwelten, ihre Töchter stehen ihnen in nichts nach.

Doch auch sozialkritische Töne mischten sich in das Sujet. Themen wie freie Meinungsäußerung, Tierhaltung und leichtfertiger Umgang mit sozialen Medien wurden tangiert. Zusätzliches Schmankerl für die Ohren der Zuhörer war der Auftritt der Töchter des Musikerpaares als Refrainsänger.

Fazit: Ein der Abwechslung der Konzertreihe frönender Abend weitab geistlichen Liedguts mit Fokus auf emotionalen Tiefgang, der Hunger auf mehr macht.