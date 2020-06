von Sabine Naiemi

Stadtbaumeister Holger Kurz bezeichnet den Eingang zum Kurpark als „Nadelöhr“. Der Kurpark werde dadurch nicht richtig wahrgenommen. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Der Eingang zum Kurpark sei wie ein Nadelöhr, erklärte Stadtbaumeister Holger Kurz bei den Stadtbegehungen im Rahmen der Bürgerumfrage zur Stadtentwicklung im vergangenen Jahr. Weiter erklärte Kurz, dass aufgrund der Bäume und Häuser drum herum der Kurpark richtig wahrgenommen werde. Nicht nur beim Entree des Kurparks besteht Handlungsbedarf. Zwar als eine der vielen Perlen Bad Dürrheims hoch gelobt, wird aber doch auch hier Verbesserungspotenzial gesehen.

Angebote im Kurpark

Die im Kurpark bestehenden Angebote beinhalten den Kneipp-Erlebnispfad, das Gradierwerk, Wassertretbecken, der Geräte-Parcours plus Fitnessanlage, die Pit-Pat-Anlage, die Adventure-Golfanlage, ein Schachspiel, das Kneipp-Bücherstüble, die Boule-Anlage.

Positives und Kritik

Der Kurpark wird seitens der Bürger mit äußerst positiven Eindrücken beschrieben: ruhig, groß, sauber, ideenreich gestaltet. Der Kurpark I werde sehr gepflegt und sei ganzjährig wunderschön bepflanzt. Das Gradierwerk sei für alle Menschen eine Wohltat. Die Sportgeräte, die vielen Sitzmöglichkeiten, das Adventure-Golf, die Boule-Anlage, der Kinderspielplatz und der vielfältige Baumbestand seien einzigartig, führt einer der Kommentare aus. Der Kurpark II mit der großzügigen Wiesenfläche, den Sitzmöglichkeiten und der Nähe zu den Kliniken im Kurgebiet sei ein wichtiger Teil Bad Dürrheims.

Kritische Stimmen äußerten sich auch: In der Kategorie Freiräume wurde die potenziell mögliche Entwicklung von vielen Angeboten kritisch gesehen, dies hätte eine kleinteilige Strukturierung beziehungsweise Zersiedelung zur Folge. Auch Gestaltung und Beschaffenheit der in die Jahre gekommenen Kinderspielplätze wurde negativ beschrieben. Angemerkt wurde etwa auch, dass der Kurpark teilweise einer „Friedhofslandschaft“ gleiche und es wurde eine originellere, kreativere Gestaltung gewünscht. Zu wenig Mülleimer wurden aufgeführt. Es sei nach der Gartenschau nicht viel übrig geblieben, hieß es auch.

Bemängelt wurde außerdem Anzahl und Intensität der Straßenbeleuchtung. Besonders beim Solemar-Parkplatz führe dies nachts zu einem unangenehmen beziehungsweise unsicheren Gefühl. Angesprochen wurde bezüglich des Parkplatzes auch die Bildung „riesiger“ Pfützen bei Regen.

Die einen wollen Erholung, die anderen wollen mehr Freizeitangebote im Kurpark Bad Dürrheims haben. Bild: Hans-Jürgen Götz

In Bezug auf das Solemar gab es kritische Stimmen dazu, dass es am Wochenende sehr überfüllt sei, insbesondere wohl durch Gäste, die keinen Eintritt zahlen. Gegensätzliche Meinungen gingen dahin, dass Gäste aufgrund des guten Angebotes auch eine lange Anfahrt in Kauf nehmen.

Ideen und Vorschläge

Während manche gerne eine Erweiterung der Spielangebote für ihre Kinder hätten (die abgebauten und nicht ersetzten Wasserspielgeräte wurden angesprochen und zu wenig Kleinkinderschaukeln) sprachen sich andere Bürger dafür aus, mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche bei der Realschule am Salinensee oder beim Jugendhaus Bohrturm anzusiedeln. Auch eine Kindertoilette beim Spielplatz wäre wünschenswert, so einer der Kommentare, da die Toiletten im Kurhaus zu weit weg seien.

Ein Kommentar führte aus, dass der Brunnen im Kurpark dringend aufgewertet werden sollte. Er sei zentraler Mittelpunkt und „oftmals nur eine tote Brühe“. Ein Lichterspiel für den Abend wurde angeregt.

Aus den Kommentaren in der Zusammenfassung lässt sich erkennen, dass der Kurpark in zwei Lager spaltet: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die dort Ruhe und Erholung suchen, auf der anderen Seite steht der Wunsch der Leute nach besseren Angeboten und Abwechslung.

