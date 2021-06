von Sabine Naiemi

Die Stadt hatte im Januar dieses Jahres zwei Millionen Euro bei der Bremer Greensill Bank AG auf einem Festgeldkonto angelegt. Am 4. März verhängte die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ein Moratorium gegen die Greensill Bank, untersagte also den weiteren Betrieb, und am 16. März wurde die Insolvenz über die Greensill Bank eröffnet (wir berichteten).

Allein in Deutschland sind 50 Kommunen von der Insolvenz der Greensill-Bank betroffen. Bad Dürrheim hat sich mit 30 anderen betroffenen Kommunen vernetzt, die im Verbund gemeinsam eine Anwaltskanzlei beauftragt haben, rechtliche Schritte zu prüfen und einzuleiten. Aktuell lässt sich noch nichts dazu sagen, ob die Stadt ihre zwei Millionen Euro verliert oder eventuell wenigstens einen Teil davon zurückerhält.

Noch keine Neuigkeiten

Momentan gebe es noch keine neuen Informationen, erklärt Stadtkämmerer Thomas Berninger auf Nachfrage dieser Redaktion. Man versuche im Laufe der Woche Informationen zu bekommen, die Gläubigerversammlung stünde bevor und vorher könne er zu dem Thema nichts weiter sagen. Die Gemeinden aus Baden-Württemberg, die sich zusammengetan haben, werden sich ebenfalls noch während dieser Woche per Videoschaltung austauschen.

Anwaltskosten habe die Stadt momentan nicht zu verzeichnen. Diese würden laut Anwalt Nieding wenn, dann im unteren vierstelligen Bereich liegen, so Berninger weiter. Die Anwaltskosten seien jetzt am Anfang also noch relativ überschaubar. Die Hauptarbeit habe der Nachlassverwalter und dieser werde aus der Masse entschädigt. „Wir warten alle selber auf Informationen und wissen auch erst nach der Gläubigerversammlung mehr“, erklärt Berninger.

Inzwischen ist die Stadtverwaltung seit April damit beschäftigt, Anlagerichtlinien auszuarbeiten. Ein erster Entwurf wurde vom Verwaltungsausschuss am 3. Mai diskutiert. Die verbesserte Version wurde nun am vergangenen Montag im Ausschuss durchgesprochen.

Das Credo lautet weiterhin „Sicherheit vor Ertrag“. Das bedeutet, dass in Konsequenz im Fall eher Negativzinsen in Kauf genommen und bezahlt werden, anstatt Geld anzulegen. Solch ein Vorgehen hätte vor geraumer Zeit noch Kritik zur Folge gehabt. Doch alle sind einig, lieber Negativzinsen zu bezahlen, als solch ein Szenario wie mit der Greensill Bank noch einmal zu erleben. Der Negativzins oder auch Strafzins beträgt derzeit 0,5 Prozent auf Bankguthaben. Bei einem Geldvolumen von beispielsweise fünf Millionen Euro wären auf einem Tagesgeldkonto jährlich 25 000 Euro zu entrichten.

Geeinigt haben sich die Ausschussmitglieder darauf, das künftig nur bei institutsgesicherten Banken – das wären die Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken – und nur kurzfristig Geld angelegt wird. Dabei sollen nicht nur die örtlichen Banken in Frage kommen. Kurzfristige Geldanlage bedeutet, nicht länger als zwei Jahre. Davon abgesehen könne die Stadt aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten großen Projekte ohnehin nicht langfristig Geld anlegen, erklärte Stadtkämmerer Berninger im Verlaufe der Diskussion.

Bei der Geldanlage bei institutsgesicherten Banken falle die Einteilung nach Ratings weg, waren sich schließlich alle einig. Es könne keiner leisten, ständig die Ratings zu überwachen. Wie sich gezeigt habe, könne sich die Situation innerhalb kürzester Zeit ändern. Dann nehme man lieber in Kauf, dass die Erträge nicht so hoch ausfallen.

Weitere Punkte in den Anlagerichtlinien sind, dass bei allen Geldanlagen auf eine angemessene Streuung und Mischung zu achten ist. Dem Verwaltungsausschuss ist vierteljährlich über den Stand und die Entwicklung der Kapitalanlagen der Stadt zu berichten.

Offen ist momentan noch die Frage, wie mit den derzeitigen Geldanlagen der Stadt weiter verfahren wird. Aktuell seien zwei Millionen Euro bei der Volkswagenbank angelegt und zwei Millionen Euro bei der Bank of China, berichtete Berninger.

Bevor darüber entschieden werde, so Wolfgang Kaiser, hätte er gerne zunächst einmal eine genaue Auflistung über die angelegten und zur Verfügung stehenden Gelder der Stadt. Diesem Ansinnen pflichteten alle Mitglieder des Ausschusses bei.

Die noch einmal mit ein paar kleinen Änderungen zu überarbeitenden Anlagerichtlinien sollen in der Juni-Sitzung dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden. Dann werden auch die aktuellen Geldanlagen wieder Thema sein. Die Gemeinderatssitzung ist auf Donnerstag, 24. Juni, terminiert. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr.