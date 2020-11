Nach dem Verwaltungsgericht Freiburg hat auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Beschluss vom 6. November 2020 den Antrag zweier Anwohner auf einen vorläufigen Baustopp für das ehemalige Irma-Gelände abgelehnt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Weg zur Neubebauung des ehemaligen Irma-Geländes mit dem Projekt „Wohnen am Park“ ist endlich geebnet. Bild: SK-Archiv Adam

Demnach bestätigte das Gericht, dass die vom Landratsamt Schwarzwald-Baar erteilte Baugenehmigung nicht die Rechte der Nachbarn verletzt. Diese Genehmigung erlaubt den Neubau von zwei Gebäuden mit Wohnungen, Ferienwohnungen, Gewerbeeinheiten und Tiefgarage. Zudem erteilte das Landratsamt eine wasserrechtliche Befreiung von dem Verbot der Bebauung in Gewässerrandstreifen an der Stillen Musel. Zur Begründung führte der Verwaltungsgerichtshof unter anderem aus: Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes seien entgegen den Behauptungen der Antragsteller nicht verletzt. Wirksame Löscharbeiten seien „sowohl in tatsächlicher als auch rechtlicher Hinsicht in der erforderlichen Weise möglich“. Es liege auch kein Verstoß gegen das baurechtliche Gebot der Rücksichtnahme vor. Das Vorhaben sei nach den geplanten Ausmaßen nicht rücksichtlos gegenüber den Antragstellern. Es sei „keine erdrückende Wirkung zu erkennen“. Auch gebe es keine Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Befreiung.

Der Beschluss ist unanfechtbar. Nach Einschätzung des Rechtsanwaltes der Stadt, Torsten Heilshorn aus Freiburg, sei es sehr unwahrscheinlich, dass die Gerichte im Hauptsacheverfahren zu einer anderen Einschätzung kommen werden. Die Entscheidung sei sorgfältig begründet, und die Gerichte wüssten von der Bedeutung des Beschlusses für das Voranschreiten des Bauprojektes.

Das Gericht habe festgestellt, dass die Widersprüche der Antragsteller in der Hauptsache „aller Voraussicht nach keinen Erfolg“ haben werden. Einen weiteren, zunächst beim Verwaltungsgericht eingereichten Antrag hinsichtlich der Befreiung vom Bauverbot im Gewässerrandstreifen nahmen die Antragsteller im April zurück. Ein anderer Antrag wurde bereits abgewiesen. Die unterlegenen Antragsteller hatten noch Klage gegen eine vom Landratsamt erteilte wasserrechtliche Plangenehmigung erhoben und wenden sich gegen den Bebauungsplan der Stadt. Die Stadt sei zuversichtlich, dass auch in den weiteren Verfahren das Vorgehen des Landratsamtes und der Stadt bestätigt werde, so die Mitteilung.