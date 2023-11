Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen ist der Landkreis gezwungen, jetzt auch in Bad Dürrheim eine Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen zu schaffen.

Info-Abend mit Bürgermeister und Landrat

Um die Bürger schnell und aus erster Hand darüber zu informieren, hatten Bürgermeister Jonathan Berggötz und Landrat Sven Hinterseh am Mittwochabend, 22. November, kurzfristig in das Haus des Bürgers eingeladen. Mit über 300 interessierten Besuchern war der Saal gut gefüllt.

Zahlen und Fakten Landrat Sven Hinterseh gab zur Einführung einen kurzen Abriss über die Problematik und die aktuellen Zahlen. Derzeit befinden sich in den zwölf Gemeinschaftsunterkünften des Kreises 1074 Geflüchtete. Sie verbringen dort zwischen sechs und 24 Monaten, bis ihr Asylantrag genehmigt oder abgelehnt wird. Erst danach werden sie dann auf viele andere, kleinere Unterkünfte in den Gemeinden des Landes umverteilt beziehungsweise abgeschoben.

Jeden Monat kommen im Landkreis rund 125 Geflüchtete hinzu dazu. Hinterseh erklärte dazu: „Bad Dürrheim ist die drittgrößte Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis und ich muss nun auch hier eine Gemeinschaftsunterkunft für 80 bis 120 Flüchtlinge schaffen.“

Dieses freie Grundstück am Schabelweg in Bad Dürrheim liegt an Rande der Wohnbebauung und zwischen den Tennisplätzen und dem Minara. Das Grundstück bietet die Stadt dem Landkreis für eine mögliche Bebauung mit einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge an. Der Untergrund ist allerdings schwierig, der Schabelweg sehr eng und ohne Fußgängerweg. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Aktuell stehen dafür zwei Grundstücke zur Verfügung, im Schabelweg und in der Schwenninger Straße. Beide Flächen müssen im nächsten Schritt aber erst geprüft werden, ob und welche Art einer temporären Container-Lösung man dort bauen kann.

Auf diesem freien Grundstück eines privaten Besitzers an der Schwenninger Straße in Bad Dürrheim könnte eventuell eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge entstehen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Über das ob, wie und wo gab es dann eine lang anhaltende und zum Teil hitzige Diskussion, die bis 22.30 Uhr dauern sollte. 27 Bürger stellten sich geduldig in die Warteschlange am Mikrofon, um ihre konkreten Fragen zu adressieren und dem Landrat und Bürgermeister ihre Sorgen und Nöte mitzuteilen.

Angst und Appell an Konstruktivität

Die Wortmeldungen gingen von „Ich habe Angst und will diese Leute hier nicht haben“ bis zu „die Verwaltung ist gesetzlich verpflichtet, das umzusetzen und wir Bürger sollten uns besser konstruktiv damit auseinandersetzen“.

Lehrer Christian Kern hofft, dass die schulischen Kapazitäten auch entsprechend ausgebaut und finanziert werden. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Viele Fragesteller äußerten ihre Sorgen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg und den zunehmenden Mangel an Kitaplätzen und Lehrern in überfüllten Schulen. Diese Argumente konterte Hinterseh mit allgemein positiven Erfahrungen in den anderen Unterkünften, namentlich nannte er immer wieder das Beispiel St. Georgen.

Christina Seidel hat nach eigenen Worten schlechte Erfahrungen mit Geflüchteten in St. Georgen gemacht und fürchtet für Bad Dürrheim nun ähnliche Probleme. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Dem widersprach Christina Seidel, die aus St. Georgen nach Bad Dürrheim gezogen ist: „Ich habe sehr schlechte Erfahrungen in St. Georgen gemacht und bin regelrecht nach Bad Dürrheim geflüchtet.“ Dem widersprach dann wiederum Daniel Springmann, Leiter der Betreuungsbehörde im Landkreis: „Natürlich gibt es immer mal wieder kleinere Probleme, aber wir konnten das bisher immer vor Ort gut lösen und uns sind keine andauernden Probleme bekannt.“

Daniel Springmann leitet die Betreuungsbehörde im Landkreis. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Christian Kern ist Lehrer in Bad Dürrheim und wollte wissen, wie der Landkreis dafür sorgen will, dass die schulischen Kapazitäten auch wirklich entsprechend ausgebaut und finanziert werden können. Das alles vor dem Hintergrund, dass bereits jetzt die Kapazitäten am Anschlag sind.

Stadt betreibt vorausschauende Planung

Hierzu führte Markus Stein, Sozialamtsleiter in Bad Dürrheim aus, dass die Stadt bei den Kitas und Schulen gut aufgestellt sei und schon lange eine vorausschauende Planung betreibe, die in dieser Situation helfe.

Hinterseh ergänzte, dass die Finanzierung ein komplexer Prozess zwischen Bund, Ländern und Landkreisen sei und der Stadtsäckel dadurch nicht zusätzlich belastet werde. Das ändert sich allerdings, sobald anerkannte Flüchtlinge von den Gemeinschaftsunterkünften auf die Kommunen umverteilt werden.

Michael Schmidt aus Bad Dürrheim. Insgesamt 27 Bürger melden sich bei der Veranstaltung zu Wort. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Michael Schmidt aus Bad Dürrheim wollte wissen, ob es sich um Ukrainer handelt, die in Bad Dürrheim untergebracht werden sollen. Laut Springmann geht es hier aber um Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Alleine diese Information sorgte im Publikum für weitere Unruhe.

Matthias Hummel möchte wissen, ob im Zweifelsfall die Sporthallen als Unterbringungsmöglichkeit in Frage kommen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Matthias Hummel aus Bad Dürrheim stellte die Frage, ob es einen Plan B gäbe, für den Fall, dass die genannten Grundstücke am Ende doch ungeeignet wären und ob dann die Hallen in Bad Dürrheim Zuge der Beschlagnahmung durch den Landkreis belegt werden. Hier erwiderte Bürgermeister Berggötz ganz klar, dass das derzeit noch kein Thema sei.

Gute Erfahrungen im Miteinander

Dazwischen gab es aber auch immer wieder positive Beiträge. Petra Dold hat mit ihrer Familie schon an vielen Orten in der Welt gelebt und berichtete, dass es aus ihrer persönlichen Erfahrung durchaus möglich ist, friedlich mit verschiedenen Ethnien und Religionen auszukommen.

Petra Dold hat schon an vielen Orten der Welt gelebt und berichtet dem Publikum von ihren Erfahrungen mit anderen Ethnien und Religionen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Auch Gemeinderat Wolfgang Kaiser berichtete über die positiven Erfahrungen mit der Unterbringung unbegleiteter jugendlicher Flüchtlinge im ehemaligen Gasthof Löwen in Biesingen und dass es funktioniere, wenn sich die Zivilgesellschaft aktiv in die Integrationsbemühungen mit einbringe.

Zum Abschluss der Veranstaltung machte Landrat Sven Hinterseh nochmals klar, dass das alles für ihn keine leichten Entscheidungen sind und er die Sorgen der Bürger sehr Ernst nimmt. Gleichzeitig wies er unangebrachte und unbelegbare negative Pauschalierungen scharf zurück um die Diskussion auf dem Pfad einer fairen und ausgewogenen Aussprache entlang der realen Faktenlage zu halten.

Bürgermeister Jonathan Berggötz ist es wichtig, dass die Gemeinde in dieser schwierigen Lage zusammenstehe. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Dem schloss sich auch Bürgermeister Jonathan Berggötz an und betonte, dass er bisher keine schlechten Erfahrungen in der Stadt machen konnte. Vielmehr sei es ihm auch persönlich ein wichtiges Anliegen, dass die Gemeinde in dieser schwierigen Lage zusammenstehe und man der sozialen Verantwortung gemeinsam und mit dem entsprechenden Engagement entgegen trete.

Die eine Ideallösung gibt es nicht

Bis die baurechtlichen Prüfungen abgeschlossen und entsprechende Bauanträge gestellt und genehmigt werden, dürfte noch einige Zeit vergehen. So hegten viele dann auch die Hoffnung, dass in der Zwischenzeit vielleicht noch idealere Unterbringungsmöglichkeiten gefunden werden können. Nur eines wusste auch der Landrat zu berichten, die perfekte und mit allem verträgliche Ideallösung hat bisher noch niemand gefunden.