Im Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert bereitet sich das Team um die geschäftsführenden Vereinsvorstände, Angelika Strittmatter und Martin Troll, gerade auf die nächsten Entwicklungen vor. Das Mehrgenerationenhaus und die Stadtbibliothek werden gemeinsam in neue Räume ziehen im Gebäudekomplex Wohnen am Park in der Innenstadt beim Hindenburgpark. Durch die Zusammenlegung entsteht eine neue Begegnungsstätte.

Strittmatter und Troll sind mit der Entwicklung hochzufrieden. „Der Generationentreff Lebenswert ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 zu einer festen und verlässlichen Institution im sozialen Leben in Bad Dürrheim geworden“, erklärt Angelika Strittmatter. Etliche Initiativen und Gruppen sind unter dem Dach des Generationentreffs aktiv und bilden das Kernstück des nicht vereinsgebundenen bürgerschaftlichen Engagements in Bad Dürrheim. Die Angebote richten sich an alle Generationen, würden zur Lebensqualität in der Stadt beitragen. Über 70 Ehrenamtliche seien im Generationentreff für das Gemeinwesen aktiv.

Angelika Strittmatter zählt einige Angebote auf: Das Café Mittendrin, Digitale Einzelberatung, der Frühstückstreff, verschiedene Gesprächskreise, das Internetcafé, der Kreativtreff in Kooperation mit der Realschule, Lernlotsen, lokaler Teilhabekreis, Lustiger Strick- und Häkelkreis, offener Treff und Bücherkreisel, Café Malta – Demenzcafé, Smartphone-Grundkurse, Spielnachmittage, das Spielcafé in Kooperation mit dem katholischen Kindergarten.

Auch die personelle Situation hebt Angelika Strittmatter im Gespräch mit unserer Zeitung hervor. Zwei Bufdis (Bundesfreiwilligendienstleistende) und eine Geschäftsstellenmitarbeiterin sorgen für reibungslose Abläufe. „Andere suchen händeringend FSJler oder Bufdis und wir haben das Glück, dass gleich zwei junge Leute aus Bad Dürrheim sich bei uns beworben haben“, freut sich Strittmatter. „Dadurch sind wir in der Lage, unser Angebot zu erweitern.“

Außerdem merke man, dass die Menschen sich engagieren wollen. Wie wichtig das ehrenamtliche Engagement ist, habe sich während der Corona-Zeit gezeigt. „Und besonders angesichts dessen, was an Krisen alles nebeneinander her tickt oder auf uns zukommt, gerade auch in Bezug auf den demografischen Wandel, nimmt bürgerschaftliches Engagement eine immer größere Rolle ein“, verdeutlicht Angelika Strittmatter. So sei auch sehr erfreulich, dass der Verein mit 14 Neumitgliedern jetzt insgesamt 172 Mitglieder zähle. Ebenso sei man dem Gemeinderat sehr dankbar, dass dieser stark auf bürgerschaftliches Engagement setzt.

Unverständlich findet sie, dass die Bundesregierung gerade in der heutigen Zeit die Fördergelder für die Mehrgenerationenhäuser gekürzt hat. Damit fielen auch für den Generationentreff von 40.000 Euro jährlicher Förderung 2000 Euro weg. Geld, für Aktivitäten und Projekte. Die Mehrgenerationenhäuser hätten eine Online-Petition dagegen gestartet. 32.000 Unterschriften wären inzwischen zusammengekommen.