Seit den Sommerferien gibt es in der Kirche St. Johann in Bad Dürrheim einen zentralen Taufbaum für die gesamte Seelsorgeeinheit.

An diesem Baum wird im Laufe eines Jahres für jeden Täufling, der in vier Kirchen (St. Johann, Peter und Paul Hochemmingen, St. Mauritius Sunthausen und St. Gallus Unterbaldingen) getauft wird, ein kleines Kärtchen angebracht mit dem Namen, dem Geburts- und Taufdatum und Taufort.

So können alle Gemeindemitglieder sehen, welche Kinder das Jahr über in die katholische Gemeinschaft aufgenommen wurden. Der Taufbaum ist beim alten Taufstein zu finden. Wer also in nächster Zeit einmal in der Bad Dürrheimer Kirche ist und sich einen Moment Zeit nehmen möchte, der kann anhand der vielen Kärtchen am Taufbaum die große Zahl der Täuflinge in diesem Jahr ersehen und anschauen.

„Es ist eine Freude zu sehen, wie viele Eltern ihre Kinder zur Taufe gebracht haben und ihre Kinder damit Gott anvertraut haben“, so das katholische Pfarrbüro.

Der „Benjamini-Baum“ wurde vom Kindergarten Funkelstein in Hochemmingen zur Verfügung gestellt. Dort musste er wegen den anstehenden Sanierungs- und Umbauarbeiten weichen und erfüllt nun ganz passend für einen Neuanfang als Taufbaum einen neuen Sinn.