von Sabine Naiemi

Bei seiner Sitzung am Donnerstag, 25. März, gab der Gemeinderat einstimmig seine Zustimmung zur Vorbereitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, um den Bau des Parasol-Hotels in der Huberstraße zu ermöglichen.

Eine naturnahe Gestaltung und die Anbindung an den Kurpark und das Solemar sind Kennzeichen des Projekts. | Bild: Tarlatt

Auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen der Ferienwohnungsbebauung Rother und der Zufahrt zum Solemarparkplatz an der südlichen Einfahrt von Bad Dürrheim, soll ein Resort aus Hotel und Ferienwohnungen entstehen, welches komplett barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet werden soll.

Das Vorhaben soll als Inklusionsbetrieb geführt werden. Der Projektträger ist ein gemeinnütziger Verein, der mit verschiedenen Untergesellschaften das Projekt umsetzen und betreiben soll. Der Vorsitzende des Vereins Parasol-Hotel, Günter Tarlatt, der zweite Vorsitzende Jürgen Guse und Architekt Michael Rebholz stellten dem Gremium das Projekt noch einmal vor.

Das Hotel wird 90 Arbeitsplätze bieten, etwa 18 davon als Inklusionsarbeitsplätze. Es wird mit 50 000 Übernachtungen pro Jahr kalkuliert.

Das Projekt teilt sich in drei Gebäude auf. Baulich ist ein Hotel mit etwa 69 Zimmern und Suiten geplant. Diese sind in den drei Obergeschossen untergebracht, im Erdgeschoss sollen eine Lobby, ein Restaurant, Konferenz-/Seminarräume, Küche, Nebenräume, Personal- und Office-Bereiche umgesetzt werden. In den beiden anderen Gebäuden, drei- beziehungsweise viergeschossig, sind 35 Ferienwohnungen als Zwei- und Drei-Zimmer-Appartements angedacht, welche an Kapitalanleger veräußert und vom Hotel aus mit der Betreibergesellschaft betrieben werden sollen. Auch die Ferienwohnungen sind zu 100 Prozent behindertengerecht.

Der Ertrag aus der Veräußerung der Ferienwohnungen dient als Eigenkapital für die Hotelprojektierung. Pkw-Stellplätze entstehen bei den Ferienwohnungen in einer Tiefgarage, das Hotel wird Stellplätze im Freien und in Carports erhalten. Ein Großteil davon behindertengerecht. Eine rückwärtige Brücke über die Stille Musel soll die fußläufige Anbindung an das Solemar ermöglichen. Darüber hinaus soll ein Anschluss an eine mögliche Shuttle-Verbindung zwischen dem Wohnmobilstellplatz, Parkplatz Solemar und dem Solemar entstehen.

Die Gebäude sollen im Untergeschoss und Erdgeschoss in Massivbauweise erstellt werden, die Obergeschosse in Holzbauweise. Angestrebt wird der Energiestandard KFW 55.

Die Pläne für das Parasol-Hotel in der Huberstraße in Bad Dürrheim werden mit breiter Zustimmung aufgenommen.Bilder: Büro Rebholz | Bild: Tarlatt

Aktuell ist die Fläche im Flächennutzungsplan als Sondergebiet Kur ausgewiesen. Deshalb wurde ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) mit dem entsprechendem Gebietscharakter vorgeschlagen. Dieser soll im Parallelverfahren mit Ergänzungen in Richtung Beherbergung/Ferienwohnungen/Appartementhotel/Ferienwohnen geändert beziehungsweise ergänzt werden.

Der Investor verpflichtet sich dazu, das Vorhaben innerhalb einer gemeinsam festgelegten Frist zu realisieren. Darüber hinaus ist ein wesentlicher Bestandteil des Durchführungsvertrages, dass sich der Investor zur Übernahme der der Gemeinde entstehenden Kosten verpflichtet.

Jahrelange Planungen

Das geplante Parasol-Hotel im 3-Sterne-Plus-Bereich verfügt durch seine Konzeption über ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Das Inklusionsprojekt wird komplett barrierefrei und rollstuhlgerecht gebaut, ist aber nicht nur für Besucher mit Handicap gedacht. Der gemeinnützige Verein der Freunde und Förderer des Hotels Parasol aus Bad Dürrheim wurde 2014 gegründet. Nach rund eineinhalb Jahren Planung und eineinhalb Jahren Bauzeit wird derzeit die Inbetriebnahme für das Frühjahr 2023 vorbereitet.

Akzeptanz und Befürchtungen

Als insgesamt sehr gelungen und mit Alleinstellungsmerkmal weit über die Region hinaus wird das Projekt von allen Gemeinderäten gesehen. Andererseits bereitet die Finanzierung noch Bedenken. Barbara Fink, CDU, gab ihrer Besorgnis um die Sicherung des finanziellen Rahmens des Projektes Ausdruck.

Gebaut werde an allen Gebäuden parallel, erklärte Architekt Michael Rebholz, auf dahingehend geäußerte Bedenken, dass erst die Ferienwohnungen entstünden und dann eventuell nichts mehr gehe.

Wolfgang Kaiser, LBU, wollte wissen, wie sichergestellt werden könne, dass nicht später die Ferienwohnungen in normale Wohnungen umgewandelt werden. Dem entgegnete Jürgen Guse, dass die Sicherung der Nutzung baurechtlich gegeben sei und im Kaufvertrag festgelegt werden könne. Hans Buddeberg, FDP, schlug die Beschränkung der Dienstbarkeit per Grundbucheintrag vor.

„Wir haben in den letzten Monaten intensiv ein Bankendossier ausgearbeitet“, erklärte Jürgen Guse. Unter Mitwirkung eines Hotelfachberaters und einer Steuerberatungsgesellschaft. Ein Investitionszuschuss sei in Aussicht gestellt worden vom Kommunalverband Jugend und Sport (KVJS). Somit könne auch mit Geldern der „Aktion Mensch“ gerechnet werden. Außerdem stünden auch Fördergelder aus dem ELR-Programm in Aussicht. „Dies wäre nicht der Fall, wenn unsere Planungen nicht der kritischen Überprüfung durch die Institutionen Stand gehalten hätten“, so Guse.