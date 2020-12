Bad Dürrheim (sgn) In seiner Sitzung vom 3. Dezember beschloss der Gemeinderat die bereits vorbereitete Novellierung der Kinderbetreuungsordnung (wir berichteten). Davor war das System der Punktevergabe bei den Anmeldekriterien noch einmal ein wenig abgeändert.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vergangene Woche die Novellierung der Kinderbetreuungsordnung in mehreren Punkten. Ziel des Punktesystems ist es, die Vergabe der Betreuungsplätze transparenter zu machen.

Änderungen: Bei bei der Platzvergabe werden Personen, die sich in Elternzeit befinden, weil diese ja oft in Teilzeit berufstätig sind, mit Berufstätigen gleichgestellt. Die Kriterien „alleinlebend und berufstätig“ werden höher mit 30 statt vorher 20 Punkten höher gewichtet. Empfehlungen des Jugendamtes werden mit 50 anstatt 20 Punkten ebenfalls höher gewichtet. Auf Antrag von Stadträtin Barbara Fink (CDU) wurde das Kriterium Wohnortnähe noch kurzfristig von vier auf zehn Punkte hochgesetzt. Der Vorschlag, Kindergartenleiterinnen in die Entscheidung der Platzvergabe einzubinden, wurde jedoch nicht aufgenommen.

Die gesetzlichen Kriterien werden entsprechend höher bewertet, damit sie weiterhin nicht von sozialen Kriterien kumuliert überboten werden können.

Klar wurde formuliert, dass auch eine Anmeldung nach dem Stichtag (31. Januar jedes Jahres) grundsätzlich möglich ist, rechtzeitig eingegangene Anmeldungen jedoch vorrangig bearbeitet werden.

Insgesamt waren sich die Stadträte aller Fraktionen einig darin, dass diese Novellierung notwendig war und nach so ausführlichsten und intensiven Beratungen wie sonst selten gut auf den Weg gebracht wurden.

Schlussbericht zur Bürgerwerkstatt

In Bezug auf die Vorbereitung des städtebaulichen Wettbewerbs gab Alexander Stengelin, der das Projekt seitens der Stadtverwaltung begleitet, einen kurzen Überblick, den das Gremium zur Kenntnis nahm. Die Erkenntnisse aus der Bürgerwerkstatt werden in das Eckpunktepapier einfließen. Das Projekt Stadtentwicklung wird die Stadt auf die nächsten Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Dieses kann zurzeit jedoch noch nicht abschließend ausgearbeitet und formuliert werden, da aktuell noch intern Gespräche mit der Investorengruppe „B.E.S.T.-Holding“ stattfinden. Es fänden gute Gespräche statt, Die Projekte der Investorengruppe werden grundsätzlich für unterstützenswert gehalten, aber es müssten noch einige kritische Dinge im Vorfeld diskutiert werden, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz. Er hoffe, dass es im Frühjahr 2021 eine klare Richtung gebe. Er wolle jedoch noch einmal darauf hinweisen, dass der Gemeinderat hier das Heft in der Hand habe.

Förderung von Vereinen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 wurden aufgrund von Fraktionsanträgen neue Leitlinien beziehungsweise Zielsetzungen der Förderung von Vereinen und Institutionen formuliert, die der Gemeinderat nun bewilligte. Förderfelder und Rahmenbedingungen werden beibehalten, werden aber ausgedehnt.Jetzt können zum Beispiel auch Vereine wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die bisher ausgeschlossen waren, als „sonstige Vereine“ Fördergelder erhalten. Eine weitere Änderung ist, dass der Sachkostenzuschuss für den örtlichen Nachbarschaftshilfeverein künftig beibehalten wird. Vorgesehen ist auch eine Sanierungsförderung statt Investitionsförderung (in Anlehnung an die Regelungen des Badischen Sportbundes).