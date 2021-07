von sgn

Für Verärgerung im Gemeinderat sorgt der Zustand der Grund- und Werkrealschule in Bad Dürrheim. Im November 2020 geriet der Mittelteil der Schule mit Eingangsbereich, Schulsekretariat und Rektorat in Brand. Und immer noch steht an dem Gebäude ein Gerüst. Die Arbeiten sind immer noch nicht abgeschlossen und die Schule ist immer noch in Teilen nicht nutzbar. Die Gemeinderäte gaben ihrem Unmut Ausdruck, dass nach so langer Zeit die Renovierungsarbeiten an der Schule immer noch nicht fertig seien. Ursprünglich gingen Schule und Verwaltung von Ende Juli dieses Jahres als Termin der Fertigstellung aus.

Schulsekretariat und Rektorat immer noch im alten Rathaus

Zwar brannte damals nur ein Teil der Schule, dennoch war durch die Rauchgase die ganze Schule betroffen. Deren Entfernung gestaltete sich als langwieriger und aufwändiger als gedacht. Ein Teil der Schüler wurden eine Zeitlang übergangsweise in der Realschule am Salinensee und in der Brigachtaler Schule untergebracht.

Schulsekretariat und Rektorat befinden sind immer noch im alten Rathaus. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler muss, wenn sie zur Toilette wollen, immer noch den Toilettenwagen vor der Tür benutzen, und innerhalb der Schule sind längere Umwege zu gehen.

Tiefbauamtsleiter Gunnar Prennig berichtete in Vertretung für Stadtbaumeister Holger Kurz über den Stand. Was Schwierigkeiten mache, seien die Ausschreibungen, erklärte er. Darunter würde auch etwa die Vergabe der Elektroarbeiten und der Trockenbauarbeiten zum Umbau der Infrastruktur an der Ostbaarschule leiden. Bei der Ausschreibung der Elektroarbeiten sei nur ein einziges Angebot eingegangen, welches aufgrund der Höhe nicht annehmbar gewesen sei. Sind die Elektroarbeiten nicht erledigt, können die Trockenbauarbeiten nicht beginnen. Da hänge eines am anderen. Jedenfalls werden die Ausschreibungen nun wiederholt, was wiederum einige Zeit in Anspruch nehme.

Was er jedoch zusagen könne, ist, beantwortete er die entsprechende Frage, dass im Hof der Grund- und Werkrealschule bezüglich des geplanten Sonnensegels zumindest für einen provisorischen Ersatz gesorgt werde, bis dann das richtige Sonnensegel installiert wird.