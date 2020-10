von Sabine Naiemi

Schon des Öfteren wurde aus den Reihen der Gemeinderäte angeregt, Tablets für die Mitglieder des Gremiums anzuschaffen, mit dem Ziel, Kosten und Zeit einzusparen. Genau dies war nun Thema beim Verwaltungsausschuss anfangs dieser Woche. Die Verwaltung legte eine detaillierte Kostenberechnung vor.

Da wären vorrangig die Druckkosten anzuführen. Diese wurden anhand der Sitzungstermine und Vorlagezahlen des Jahre 2019 berechnet.

2019 fanden, ohne Festsitzung, Schulungen und Rundgänge, zwölf Gemeinderatssitzungen statt. Für diese Sitzungen fielen unter anderem insgesamt 585 doppelseitig bedruckte Seiten an Sitzungsvorlagen an.

Von 28 Gemeinderäten erhalten 8 ihre Unterlagen digital. Das heißt, dass 20 Ratsmitglieder ihre Unterlagen immer noch in Papierform erhalten. Über den üblichen Verteiler gehen darüber hinaus die Unterlagen an sieben Beschäftigte der Verwaltung, weitere Exemplare gehen an die Presse (drei Mal), zwei Mal an die Öffentlichkeit (Auslage bei den Sitzungen) sowie im Einzelfall – je nach Tagungsordnungspunkt – an geladene Gäste. Des Weiteren erhalten auch zehn Kundenbereichsleiter der Stadtverwaltung die Einladungen ohne Sitzungsunterlagen derzeit physisch.

Jede Menge Papier: Insgesamt sind also für jede Sitzung mindestens 32 Exemplare anzufertigen. Diese anfallende Menge an Sitzungsunterlagen von insgesamt 608 Seiten müsse muss entsprechend mindestens 32-fach vervielfältigt werden, wird in der Sitzungsvorlage weiter ausgeführt. Dies bedeutet eine Gesamtzahl von 19 456 doppelseitig

bedruckten Seiten.

Geplant ist, zukünftig nur noch die beiden Exemplare für die Öffentlichkeit (Auslage Sitzungssaal) physisch zu drucken, sodass 30 Exemplare eingespart würden. Bei einer Schätzung von Druckkosten in Höhe von zehn Cent pro doppelseitig bedruckter Seite würde dies potenziell einsparbare Druckkosten von 1847 Euro pro Jahr für Sitzungen des Gemeinderats ohne Berücksichtigung aller anderen gemeinderätlichen Gremien ergeben.

Weitere Druckkosten entstehen für Sitzungen der anderen gemeinderätlichen Gremien. Dies waren in 2019 unter anderem zehn Sitzungen des Technischen Ausschusses, sechs Sitzungen des Verwaltungsausschusses, zwei Sitzungen des Stadtentwicklungs- und Umweltausschusses, drei Sitzungen der Personalkommission, zwei Sitzungen des Gutachterausschusses.Waldbegehung und Landwirtschaftsbeiratssitzung fanden 2019 ausnahmsweise nicht statt, müssen aber mitberücksichtigt werden, da sie üblicherweise durchgeführt werden. In Summe sind dies 31 Sitzungen.

Alle Mitglieder des Gemeinderats erhalten alle Unterlagen der Ausschüsse, auch wenn sie an diesen nicht selbst teilnehmen. Gleiches gilt für die Verwaltungsbeschäftigten. Entsprechend

müssen daher auch hier mindestens 32 Fassungen der Unterlagen gedruckt werden plus zehn Fassungen der Einladungen für die Kundenbereichsleiter.

Die Zahl der Sitzungstermine des Jahres 2019 wird als repräsentativ für die kommenden Jahre angenommen. Daraus resultiert ein weiterer geschätzter Umfang von 12 896 doppelseitig bedruckten Seiten. Hier sollen zukünftig auch nur noch die beiden Exemplare für die Öffentlichkeit physisch gedruckt werden, sodass 30

Exemplare eingespart würden. Die Einsparung hieraus beläuft sich auf 1240 Euro pro Jahr.

Kompliziertes Rechenwerk: Gegengerechnet wurden ebenso die Personal- und sonstigen Kosten für die Zustellung der Sitzungsunterlagen, was teilweise per Dienstfahrrad und teilweise mit dem Pkw geschieht. Für die Auswertung der Kosten wurden unter anderem die Fahrtenbücher herangezogen. Bei insgesamt 43 Sitzungen pro Jahr entstehen den Berechnungen zufolge Versandkosten in Höhe von insgesamt 2334,82 Euro, plus sonstige Personalkosten von 954,17 Euro.

Gegengerechnet wurden ebenso die Personal- und sonstigen Kosten für die Zustellung der Sitzungsunterlagen, was teilweise per Dienstfahrrad und teilweise mit dem Pkw geschieht. Für die Auswertung der Kosten wurden unter anderem die Fahrtenbücher herangezogen. Bei insgesamt 43 Sitzungen pro Jahr entstehen den Berechnungen zufolge Versandkosten in Höhe von insgesamt 2334,82 Euro, plus sonstige Personalkosten von 954,17 Euro. Gegenrechnung: Die Kosten der gegenwärtigen Arbeitsweise liegen bei rund 6500 Euro jährlich. Dem stehen Kosten von jährlich geschätzt etwa 2500 Euro pro Jahr gegenüber, inklusive Ersatz defekter Geräte, Reparatur, Wartung und die daraus resultieren Personalkosten. Nicht eingerechnet ist hier der Personalaufwand des Kundenbereichs IT zur Wartung der Geräte.

Obwohl die kalkulatorisch veranschlagten Kosten höher sind als bei der herkömmlichen Weise, hat sich der Verwaltungsausschuss für die Anschaffung der iPads ausgesprochen. Dies vor dem Hintergrund, dass das Arbeiten für alle Seiten wesentlich effizienter und schneller wird, die Unterlagen ohne zeitliche Verzögerungen vorliegen und die Mitarbeiter der Verwaltung wesentlich entlastet werden. Jetzt muss noch der Gemeinderat über diesen Beschluss entscheiden.