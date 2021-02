von Sabine Naiemi

Der Gemeinderat kam in seiner Sitzung am 28. Januar mit einstimmigem Beschluss dem Antrag der TFD Golden Village – Projektträger des Bauvorhabens „Wohnen am Park“ auf dem ehemaligen Irma-Gelände – nach, den Kauf von Grundfläche um 32 Quadratmeter zu reduzieren, um dem Bauträger zu ermöglichen, auf seinem Gelände die gemäß Landesbauordnung vorgegebene Ausweisung von Spielfläche zu ermöglichen.

Am südlichen Grundstücksrand von Haus A (links) zum Hindenburgpark hin, weist Investor Casim Ucucu eine Spielfläche aus und verkauft dafür etwa 32 Quadratmeter weniger Fläche an die Stadt. Da es zwei Häuser sind, muss für jedes Haus eine Spielfläche ausgewiesen werden. Ob dort tatsächlich später Spielplätze entstehen sollen, entscheidet dann die spätere Wohngemeinschaft. Zwischen beiden Häusern verläuft die noch verdohlte Stille Musel, die offengelegt werden soll. Bild: SK-Archiv/Büro Rebholz | Bild: Südkurier

Im Vorfeld hatte dieser Antrag bereits die Interessengemeinschaft Pro Bad Dürrheim (IG) auf den Plan gerufen, die sich gegen eine Verlegung des Spielplatzes aussprach. Doch bei dem Antrag des Projektträgers ging es gar nicht darum.

Der Sachverhalt: Im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Irma“ und dem damit abgeschlossenen Durchführungsvertrag hat die Stadt notariell im April 2019 mit der TFD Golden Village einen Grundstückstauschvertrag geschlossen, um unter anderem eine noch unvermessene Teilfläche mit vorläufig 324 Quadratmetern Größe zur Herstellung des Bachbetts und der Ufergestaltung der Stillen Musel zu erwerben.

Über den Projektträger wurde nun bei der Stadt angefragt, ob die Erwerbsfläche der Stadt um etwa 32 Quadratmeter verringert werden könnte, damit eine kleine Spielplatzfläche angelegt werden kann, falls diese irgendwann erforderlich werden sollte.

Das Landratsamt hatte im Rahmen dessen mehrere Alternativen aufgezeigt: etwa die Verringerung der städtischen Erwerbsfläche, Baulast auf benachbarter eigener Fläche oder auf städtischer Fläche, eine Ablösesumme an die Stadt. Eine Spielplatzausweisung auf eigener Fläche des Investors von Haus A, sei wegen des Hinweises des Landratsamts zur Kollision mit den Anforderungen der Feuerwehr jedoch nicht möglich, so die Sitzungsvorlage.

Eine Baulast auf städtischer Fläche scheide ebenfalls aus, nachdem der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung vom 28. November 2019 festgelegt hatte, dass der Kinderspielplatz auf der Fläche des Investors ausgewiesen werden soll, um die Eigentumsverhältnisse und die Unterhaltungszuständigkeit späterer Instandhaltung klar abzugrenzen sowie eventuelle Haftungsansprüche der Stadt als Grundstückseigentümerin auszuschließen.

Die Variante zu Ablösung der Spielplatzfläche sei ebenfalls nicht zielführend, weil die tatsächliche Kinderspielplatzfläche unter Umständen nicht zwangsläufig in unmittelbarerer Nähe des Neubauobjekts entstehen und somit der Wohnanlage selbst nicht zur Verfügung stehen würde.

Laut Stellungnahme der Stadt stelle der geringere Erwerb von etwa 32 Quadratmetern durch die Stadt die einfachste Lösung dar, die Fläche verbliebe damit von Anfang an im Eigentum des Investors.

Vom Planungsbüro Faktorgrün wurde die Minderfläche mit der Planung zur Gestaltung der Stillen Musel geprüft und mitgeteilt, dass die gewünschte Fläche außerhalb des Gewässerrandstreifens liegt und somit beim Projektträger TFD verbleiben könne.

Mit dem Landratsamt wurde die Aufstellfläche und Rettungswegezufahrt diesbezüglich abgestimmt.

Die Verwaltung schlug deshalb nach Rücksprache mit dem beurkundenden Notar vor, die Minderfläche im Rahmen der später noch durchzuführenden Vermessungsarbeiten entsprechend zu berücksichtigen.

Vor der Beschlussfassung erläuterte Stadtbaumeister Holger Kurz das Ganze noch einmal und wies explizit darauf hin, dass es sich bei dem Antrag des Projektträgers nicht um eine Verlegung von Spielplatzfläche handele. Es sei vielmehr so, dass gemäß Landesbauordnung für jedes Haus ab drei Wohneinheiten eine Spielfläche ausgewiesen werden müsse. Da es sich um zwei au-tarke, also getrennte und eigenständige Gebäude handele, müssten eben auch zwei Spielflächen ausgewiesen werden. Dabei stünde noch gar nicht fest, ob auf diesen Flächen überhaupt Spielplätze entstehen. Das sei ein Antrag, der dann von der jeweiligen Wohngemeinschaft selbst kommen müsse. Es bestehe lediglich die baugesetzliche Verpflichtung, Spielflächen auszuweisen und dem komme der Investor nach.

Im Hinblick auf die im Vorfeld eingereichte Stellungnahme der IG Pro Bad Dürrheim verdeutlichte Bürgermeister Jonathan Berggötz, dass sich der Gemeinderat keineswegs vor irgendeinen Karren spannen lasse, wie es ausgeführt wurde, sondern die Stadt nach wie vor die Planungshoheit habe.