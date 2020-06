Bad Dürrheim (sgn) Die Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim öffnete nach drei Monaten Pause am vergangenen Montag wieder das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar. Auch trotz des begrenzten Rahmens aufgrund der Vorgaben, sei es doch ein gelungener Start gewesen, erklärt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. Der Öffnung schaltete die KuBä einen internen Testlauf vor, um ein Gefühl für die Funktionsfähigkeit der zuvor in der Theorie erdachten Abläufe zu bekommen und eventuelle Schwachstellen aufzudecken. Nach einer zu Beginn noch recht verhaltenen Resonanz von jeweils etwa 20 Personen in Bad und Sauna, hätten die Buchungen im Laufe des Tages bereits stark zugenommen. Insgesamt konnte das Bad am ersten Tag unter Corona-Betriebsbedingungen knapp 100 Gäste verzeichnen. In der Sauna waren es knapp 80 Besucher. Neben der Online-Buchung wurde besonders die Möglichkeit, Tickets gegen Bar- und EC-Zahlung an der Tourist-Information im Haus des Gastes zu erwerben, in hohem Maße in Anspruch genommen. Auch die Ticketverkäufe für die nächsten Tage erfreuen sich einer hohen Nachfrage.„Dass die Besucherzahlen damit weit unter den Zahlen vor Corona liegen, ist kein Geheimnis. Wenn Mitte Juli die große Duschblock-Sanierung abgeschlossen ist, könne nach derzeitiger Planung die Kapazität auf knapp über 200 Gäste pro Zeitfenster, also insgesamt maximal 600 pro Tag, sowie in der Sauna auf etwa 100 Gäste pro Tag gesteigert werden. Zwar immer noch deutlich unter den regulären Möglichkeiten, sei das schon ein ganzes Stück näher in Richtung Normalität. Mit der Fertigstellung des neuen Kassensystems könne neben den Online-Reservierung auch wieder der Ticketverkauf direkt im Solemar angeboten werden.