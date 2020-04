Wenn Menschen in Senioreneinrichtungen leben, ist ein Besuch für sie immer wichtig und etwas Besonderes. Gerade die Senioren vermissen soziale Kontakte besonders schmerzlich und leiden darunter, dass diese seit vielen Wochen verboten sind.

So hat sich das KWA-Kurstift am Salinensee etwas besonderes einfallen lassen. Die Bewohner des Kurstifts haben die Möglichkeit, über Skype mit ihren Lieben in Verbindung zu sein und seien darüber sehr glücklich, so Stiftsdirektorin Ileana Rupp. Auch wenn vielen die Videotelefonie fremd sei, werde sie gern angenommen. Für alle, die auf einen persönlichen Kontakt gar nicht verzichten können, gibt es einen „Ort der Begegnung“ draußen vor dem Haupteingang des Hauses.

Geschützt durch Trennwände ist dennoch ein persönlicher Besuch im Kurstift möglich. | Bild: Kurstift

Zwar sind Besucher und Bewohner durch Plexiglasscheiben getrennt, aber immerhin dürfen die Angehörigen und Freunde auf diese Art Besuche im Kurstift machen. Und beim gemeinsamen Gespräch ist, auch wenn man sich nicht in die Arme schließen darf, die Trennscheibe schnell vergessen. Das ist doch etwas ganz anderes, als nur zu telefonieren.

Eine weitere Idee, um die Senioren aufzuheitern, ist die kleine Galerie im Foyer mit Bildern, Karten und Gebasteltem von Schülern der Realschule, Kindergartenkindern und auch Erwachsenen. Das Stift hatte bereits vor Ostern zum Mitmachen und Bestücken dieser Galerie aufgerufen und von Ostergrüßen über Frühlingsbilder und aufmunternden Worten ist alles dabei. Den gesamten Tag über seien Bewohner und Mitarbeiter zu sehen, welche die Bilder bestaunen, die Wünsche lesen und dann lächelnd weitergehen, erklärt Ileana Rupp. Es tue gut, wenn man das Gefühl hat, dass jemand an einen denkt.

Die Galerie mit Bildern und Wünschen ist sehr beliebt. | Bild: Kurstift Bad Dürrheim

Die Ausstellung wächst immer noch und nach wie vor sind Bilder und Grüße sehr willkommen. Gerne dürfen die Sachen an der Rezeption abgegeben oder per Post an den Salinensee 2 geschickt werden. Wer Fragen hat, kann unter Telefon (07726) 6 30 anrufen und sich informieren.