„Nun tragen schon die Heiligen Mundschutz“, dachte sich Gemeinderefentin Daniela Frey, als sie neulich ein Bild von Ignatius von Loyola, mit Mundschutz versehen, auf der Internetseite des Pfarrbriefservice fand. An diesem Sonntag werde normalerweise das Evangelium vom ungläubigen Thomas im Gottesdienst gelesen, erklärt sie. Und sie habe sich gefragt, ob dieser in einer Zeit wie der heutigen wohl ebenfalls einen Mundschutz tragen würde.

Eigentlich war er mir schon immer sympathisch, der ungläubige Thomas. Der Jünger, der scheinbar nicht genug mit Jesus erlebt hatte oder, noch härter umschrieben, nicht genug vom Glauben durchdrungen war, um einfach so zu glauben was ihm die anderen erzählten: „Jesus lebt! Er ist auferstanden.“ Thomas brauchte Beweise.

Er will es mit eigenen Augen sehen. Selbst anfassen, sich vergewissern. Und erst als Jesus selbst vor ihm steht und ihm die Möglichkeit gibt mit eigenen Augen zu sehen und mit seinen Händen ihn zu berühren, glaubt er. Ein bemitleidenswerter Kleingläubiger, für den ich wirklich ganz viel übrig habe, denn er ist mir oft sehr nahe. Vielleicht war es nämlich auch einfach dieser Gedanke an die Auferstehung, der ihm zu abstrakt war. Wie konnte so etwas geschehen?

Ich denke, so geht es vielen gerade auch jetzt in dieser Zeit. Wer hätte sich vor einem Jahr träumen lassen, dass Menschen nur noch mit Mundschutz und Handschuhen einkaufen gehen, dass wir an diesem Weißen Sonntag keine Erstkommunion feiern, dass sich Kinder wünschen, wieder zur Schule gehen zu dürfen und in Nachbarländern auf den Friedhöfen kein Platz mehr ist bei dieser Flut von toten Körpern. Das alles ist so schwer vorstellbar und ist doch jetzt Realität. Und manchmal wache ich auch morgens auf und alles kommt mir vor wie ein böser Traum.

Daher kann ich also unseren Thomas gerade jetzt sehr gut nachvollziehen, warum sollte er schlicht glauben, dass Jesus auferstanden ist? So etwas hatte es schließlich noch nie zuvor gegeben. Aber was diese Bibelstelle uns auch ganz klar zeigt ist, nur weil wir etwas für unwahrscheinlich halten, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.

Natürlich erlebe ich in meinem Alltag immer wieder Enttäuschungen, sehe, dass das was ich oder andere wünschen einfach nicht wahr geworden ist, obwohl man doch so hart dafür gearbeitet hatte. Aber mein Glaube sagt mir: Egal was auch immer geschieht, bei Gott ist alles möglich.

Jesus Christus hat das Dunkelste das Schlimmste was uns auf Erden widerfahren kann, durchlitten und es hat doch zu einem unglaublichen – unfassbaren Resultat geführt, das keiner je für möglich gehalten hätte. Und ich finde, dieses Erlebnis der ersten Jünger ist doch wohl das größte Geschenk, das uns Gott jemals mit auf den Weg geben konnte: Dass die Trauer und der Tod zwar nicht ihren Schrecken verlieren, aber, dass Gott noch viel größer und unbegreiflicher ist, als alles was wir uns von ihm vorstellen. Das weckt in mir Hoffnung. Das ermutigt mich zu glauben, auch wenn augenscheinliche Erfahrungen mich verunsichern.

Ich habe in der letzten Zeit mit einigen Menschen gesprochen und immer wieder kam die Frage auf: „Warum lässt Gott das zu?“ Meine Tochter fragte mich sogar neulich: „Mama liebt uns Gott eigentlich nicht mehr, oder warum schickt er uns den Corona?“ Und auch ich hatte keine schnelle kluge Antwort. Wieder einmal war ich wie der ungläubige Thomas und frage mich selbst zweifelnd: Wozu das alles? Aber ich habe auch als Quintessenz aus der Erfahrung des ungläubigen Thomas etwas beschlossen: Ich möchte nicht stehenbleiben als zweifelnder Pessimist, dem die Hoffnungen der anderen Jünger nichts zu nutzen scheinen. Ich möchte (mit Gottes Hilfe) diese Situation, die ich nicht verstehe, zum Anlass nehmen Chancen zu sehen. Ich finde die letzten Wochen haben oft genug bewiesen, dass Not auch erfinderisch macht. Vielleicht ist das alles auch eine Chance für uns selbst, um die Welt neu zu denken, neu zu sehen und damit uns selbst zu beweisen, dass der Schrecken und der Tod nicht das letzte Wort haben.