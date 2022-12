Eine 82-Jährige ist nach einem Unfall in Bad Dürrheim an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall bereits am Montag, 12. Dezember, gegen 12.30 Uhr in Bad Dürrheim an der Einmündung Dieselstraße/Carl-Zeiss-Straße.

In der Pressemitteilung der Polizei wird der Vorgang so geschildert: Die 82-jährige Fußgängerin kam auf einem Gehweg an einem Lastwagen vorbei. Der stand an einer Ausfahrt eines Einkaufsmarktes und musste verkehrsbedingt warten. Als der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges in Richtung Carl-Zeiss-Straße losfuhr, erfasste er die Fußgängerin.

Die Frau kam sofort in ein Krankenhaus. Dort ist sie am Donnerstag gestorben.