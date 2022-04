von Alexander Hämmerling

An der Urnenwand des Sunthausener Friedhofs dürfen keine Blumen, Grablichter oder Gestecke mehr abgelegt werden. Der Ortschaftsrat traf diese Entscheidung in seiner jüngsten Sitzung. Die Mehrheit der anwesenden Räte leistete vehementen Widerstand gegen eine von Ortsvorsteher Albert Scherer vorgeschlagene Lösung.

Namen sind nicht mehr lesbar

Die Pietät der Sunthausener gegenüber ihren Ahnen scheint besonders groß ausgeprägt. Vor der Urnenwand auf dem Friedhof stapeln sich bisweilen Trauergestecke und Blumen in die Höhe. Seitens der Hinterbliebenen ein verständnisvolles Unterfangen. Jedoch hat die Gepflogenheit einen optischen Nachteil: Die unterste Urnenreihe sei dann nicht mehr einsehbar, so die Kritik. Selbst die Namen sind dann oft nicht mehr zu lesen. Deren Hinterbliebene könnten sich peinlich berührt fühlen, fürchten die Räte.

Die Urnenwand am Sunthausener Friedhof: Nicht immer ist sie mit so wenig Blumen geschmückt. | Bild: Alexander Hämmerling

Für Ortsvorsteher Scherer war ein Kompromiss in greifbarer Nähe. Trauerutensilien sollten künftig bis zu einer Höhe von 20 Zentimetern gestapelt werden können, so seine Idee. Diese vorgeschlagene Höhe reiche bis zum Sockel der Urnenwand, wonach die unterste Urnenreihe noch problemlos einsehbar wäre.

Gleich andere Bestattungsform wählen

Insbesondere Rätin Anna Baier intervenierte hier heftig. Sie sowie die Räte Markus Reichmann, Christian Noack und Claudia Gail forderten, dass überhaupt keine Blumen mehr die Urnenwand zieren. Wer einen ausgeprägten Kult der Grabzierde pflegen möchte, sollte sich von vornherein für eine andere Bestattungsform entscheiden, lautete eines ihrer Argumente. Zusätzlich stelle sich die Frage der Reinigung der Wand und Entsorgung des Materials.

Ausnahme gilt bei Bestattungen

So wurde Scherer überstimmt, für dessen Lösung sich auch der Rat Michael Hauger eingesetzt hattet. Die restlichen Räte waren bei der Sitzung als entschuldigt gemeldet. Laut jetziger Friedhofssatzung sei das Ablegen von Blumen an der Urnenwand ohnehin problematisch. Eine Ausnahme bleibe jedoch selbstredend bestehen: Das Platzieren von Blumen oder Gestecken an der Urnenwand nach frisch vollzogenen Bestattungen sei natürlich weiterhin erlaubt.