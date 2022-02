Bad Dürrheim vor 1 Stunde

Fünf Jugendliche helfen älteren Menschen in Bad Dürrheim – Jetzt erhalten sie dafür ein Dankeschön

Sie sind die Engel für so manchen Senioren im Ort. Die jungen Frauen und Männer packen kräftig mit an. Doch für so manchen älteren Menschen sind sie mehr als nur Helfer bei der Gartenarbeit oder im Haushalt.