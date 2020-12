von SK/sgn

Seit dem vergangenen Montag ist in Teilen der Bad Dürrheimer Innenstadt ab sofort und kostenfrei der Zugang ins Internet über WLAN möglich. Wie Bürgermeister Jonathan Berggötz bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Montagabend mitteilte, hat die Stadtverwaltung das Netz von „Wifi4EU“ gestartet.

Rund um das Rathaus herum können jetzt Bürger kostenfrei das Internet nutzen. Bild: SK-Archiv Götz

Die Stadt hatte sich 2019 um Fördergelder des EU-Programms „Wifi4EU“ beworben und erhielt den Zuschlag von 15 000 Euro zur Errichtung eines öffentliches WLAN-Netzes.

Ab sofort kann also in allen Räumen des Haus des Bürgers, am Busbahnhof, dem Großraumparkplatz, dem Rathausplatz sowie im Salinen- und Hindenburgpark kostenlos gesurft werden.

Mit „Wifi4EU“ hat die Europäische Union (EU) eine Initiative gestartet, die die Bürger der EU besser vernetzen und verbinden soll. Insgesamt 120 Millionen Euro investiert die Union in dieses Projekt, dass es Städten und Gemeinden in allen EU-Staaten ermöglichen soll, kostenloses WLAN anzubieten. „Das Schöne daran ist, dass man sich am Ende des Ausbaus überall in Europa in das gleiche Netz einwählt“, so der Bürgermeister. „Ob in Barcelona, Rom, Stockholm oder in Bad Dürrheim, man wählt das WLAN „Wifi4EU“ aus und ist kostenlos im Internet“, so Berggötz. Mit der technischen Umsetzung beauftragte die Stadt die Firma Stiegeler. Das Unternehmen aus Schönau kümmert sich im Auftrag des Zweckverbandes auch um den Breitbandausbau in der Stadt und ist bei der EU für den Ausbau von Wifi4EU zertifiziert. In Zusammenarbeit mit der Firma Elektro Mundinger aus Bad Dürrheim wurde dann in den letzten Wochen die entsprechende technische Infrastruktur geschaffen. Insgesamt hat die Stadt rund 20 000 Euro für das WLAN-Netz investiert, also 5000 Euro mehr als in der Förderung. Die verbauten Access-Points werden zukünftig auch genutzt, um die digitale Gemeinderatsarbeit zu ermöglichen.