von sgn

Parkplätze und Stellplätze sind Mangelware in der Kernstadt, die Parkplatzsituation ist oft schwierig. Immer wieder kommt im Technischen Ausschuss die Diskussion darüber auf. Besonders schlägt das Thema auf, wenn Bauanträge für Mehrfamilienhäuser vorliegen und dann betrifft das auch die Ortsteile.

Bis jetzt veranschlagt die Stadt je nach Ort und Größe des Bauvorhabens einen bis 1,5 Stellplätze pro Wohnung. Das ist einigen Mitgliedern des Technischen Ausschusses zu wenig. So erklärte Helmut Bertsche, CDU, bei der Ausschusssitzung am 15. April, dass seiner Meinung nach die Stadt eine Stellplatzsatzung erarbeiten solle. Anlass war der Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus in Hochemmingen, bei dem nach Meinung des Gremiums, ein Stellplatz pro Wohnung absehbar nicht ausreichend sein werde.

Antrag der Freien Wähler

Die Fraktion der Freien Wähler legt nun einen schriftlichen Antrag an die Stadtverwaltung vor, zur Ausarbeitung und Erstellung einer Stellplatzsatzung für neue Bauvorhaben in Bad Dürrheim im ländlichen Raum.

Auch in Bad Dürrheim sehe die Richtlinie des Landes Baden-Württemberg (LBO BW §37) einen Stellplatz pro Wohneinheit in einem Neubau vor. „Unserer Meinung nach ist dies nicht ausreichend“, so der Schriftsatz. „Durch die unzureichende Infrastruktur und dadurch fehlende Akzeptanz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in unserer Region haben viele Familien mittlerweile zwei Autos oder mehr“, heißt es weiter. Die Folge sei eine starke Belastung des öffentlichen Verkehrsraumes durch parkende Autos, was speziell in engen Wohnstraßen häufig zu Problemen mit Müllabfuhr und Schneeräumfahrzeugen führe. Im Notfall seien davon auch Rettungs- und Einsatzfahrzeuge betroffen. Die FW-Fraktion beantrage daher die Ausarbeitung einer örtlichen Stellplatzsatzung durch das Bauamt beziehungsweise den Technischen Ausschuss zur Vorlage im Gemeinderat. Als Richtlinie könne man sich eine Staffelung nach Wohnungsgröße vorstellen: einen Stellplatz bis 60 Quadratmeter Wohnfläche, 1,5 Stellplätze für Wohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmeter, zwei Stellplätze für über 100 qm. So könnte verbindlich die notwendige Anzahl an Stellplätzen für neue Wohngebäude ermittelt werden.