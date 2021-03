von Mandy Heinze

Kennen Sie Vanuatu? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich bis vergangenen Freitag noch nie von diesem Inselstaat im Südpazifik gehört hatte. Dank dem Weltgebetstag der Frauen, welcher am vergangenen Freitag stattfand, wurden ich und viele andere Frauen auf der ganzen Welt auf das Paradies in der Südsee aufmerksam gemacht. Das diesjährige Motto lautete: „Worauf bauen wir?“

30 Frauen kommen zum Weltgebetstag der Frauen in die evangelische Kirche. Bild: Mandy Heinze

Jedes Jahr ein anderes Land

So macht der Weltgebetstag in jedem Jahr am ersten Freitag im Monat März auf verschiedene Frauen- und Mädchenprojekte in Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien aufmerksam. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt, jedes Jahr zeigt ein anderes Land, vor allem die Frauen des Landes, was es zu bieten hat.

Dieses Jahr also Vanuatu, über das in der evangelischen Kirche in Bad Dürrheim ein Film über dieses Land gezeigt wurde. Ein Film mit lachenden und fröhlichen Gesichtern von Frauen inmitten wunderschöner Natur mit Wasserfällen und grünen Wäldern. Frauen im Supermarkt, mit Bananenstauden auf der Schulter, genauso wie am Strand, Frauen beim gemeinsamen Singen oder Fußballspielen, Korbflechten oder Kochen, und immer lächeln sie glücklich in die Kamera. Vielleicht sind sie auch einfach nur glücklich, denn die Ni-Vanuatu, wie die Bevölkerung heißt, der 83 Inseln, die irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschi-Inseln liegen, standen mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten Glücksindex.

Schattenseite des Paradieses

Aber dieses Land hat auch seine Schattenseiten, denn Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone schlagen dort immer häufiger auf. Der Meeresspiegel steigt und steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen Feuerring, mit mindestens sieben aktiven Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben.

Ein großes Problem ist darüber hinaus die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen, über die Hälfte hat bereits Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft gemacht. Rund 30 Frauen kamen in die Bad Dürrheimer evangelische Kirche zum ökumenischen Gottesdienst, den Brigitte Janz von der katholischen Kirche und Ingrid Aust von der evangelischen Kirche vorbereitet hatten. Die evangelischen und katholischen Frauen wechseln sich bei der Gestaltung des Weltgebetstages ab.

Im Vorfeld gab es Tüten für diejenigen, die nicht zum Weltgebetstag in die Kirche kommen konnten und trotzdem mitfeiern wollten – eine „Notfall-Verpflegung“, was in Vanuatu „Disaster-Food“ genannt wird.

Ingrid Aust (links) und Brigitte Janz organisierten den ökumenischen Weltgebetstag in der evangelischen Kirche in Bad Dürrheim

Eine tolle Idee der Gemeinschaftspflege in Corona-Zeiten, denn „das Gebet vereint mit allen Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt“, so Ingrid Aust.