von Sabine Naiemi

Die Schulsozialarbeit war auch im Lockdown durchgehend für Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und für außerschulische Partner wie die Jugendhilfe oder die Kinder- und Jugendpsychiatrischen und -psychotherapeutischen Praxen oder Einrichtungen ansprechbar und hatte während der Corona-Zeit ihr Beratungsangebot angepasst. Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel berichtete vor dem Verwaltungsausschuss am vergangenen Donnerstag über das vergangene Jahr. Die Auswirkungen der Pandemie sind für die Kinder- und Jugendlichen gravierend. Gauggel ist für rund 1000 Kinder an der Grund- und Werkrealschule und der Realschule am Salinensee zuständig.

Bereits der erste Lockdown im März 2020 habe deutlich gemacht, dass gerade für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten, bildungsfernen Familien Schulschließungen und Isolation sehr belastend waren. Die Erfahrungen hätten mittlerweile auch gezeigt, dass innerhalb von Familiensystemen Corona wie ein Verstärker von Problemen wirke, die es vorher schon gab, die jedoch nicht so offensichtlich waren. Des Weiteren hat der Schulhausbrand an der Grund- und Werkrealschule Ende November 2020 bis heute seine Spuren hinterlassen. Ein Teil des Gebäudes ist weiterhin nicht nutzbar. Präventionsangebote und -projekte an beiden Schulen mussten pandemiebedingt erst verschoben oder anschließend ganz abgesagt werden.

Die Unterstützung sei im engen Austausch mit den Lehrkräften und den Schulleitungen erfolgt, die vor allem auf das Angebot der Schulsozialarbeit zurückgriffen, wenn Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht nicht mehr erreichbar waren. Die Aussetzung der Präsenzpflicht habe insbesondere bei den Schülern, die schon erhöhte Fehlzeiten aufwiesen, das Vermeidungsverhalten im Online-Unterricht verstärkt. In begründeten Einzelfällen wurden daher Schüler in Präsenz an der Schule betreut.

Konfrontiert worden sei die Schulsozialarbeit zunehmend mit psychischen Folgen, die sich bei einzelnen Betroffenen durch eine lange Reihe von Symptomen äußern: So ist das Stressempfinden deutlich angestiegen, sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern. Insbesondere Schulangst, Verlustängste verschiedener Arten in Bezug auf Familie, Freunde, Praktikumsplatz oder die Ausbildung wurden genannt. Panikattacken und Zwangshandlungen traten auf, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen, sozialer Rückzug, Schlafstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen, Zunahme des Medienkonsums. Corona hat den Alltag von Kindern, Jugendlichen und Eltern auf den Kopf gestellt. Soziale Kontakte: Schüler berichteten vermehrt, dass ihr Verhältnis zu den Freunden insgesamt schlechter geworden sei. Belastend seien für die Kinder und Jugendlichen vor allem die fehlenden Treffen mit Gleichaltrigen, um gemeinsam etwas zu erleben und sich auszutauschen. Wesentlich für die Persönlichkeitsentwicklung ist die soziale Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen ihres Alters. Es bekamen im Lockdown auch Schüler aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die bislang im Schulalltag nie auffällig waren. Die Organisation des Arbeitsalltages in Abstimmung mit dem Fern- oder Wechselunterricht der Kinder, die Begleitung von Homeschooling bei gleichzeitigem Homeoffice oder Probleme technischer, organisatorischer oder inhaltlicher Art, brachten auch Eltern an ihre Belastungsgrenzen.

Schüler berichteten vermehrt, dass ihr Verhältnis zu den Freunden insgesamt schlechter geworden sei. Belastend seien für die Kinder und Jugendlichen vor allem die fehlenden Treffen mit Gleichaltrigen, um gemeinsam etwas zu erleben und sich auszutauschen. Wesentlich für die Persönlichkeitsentwicklung ist die soziale Auseinandersetzung mit Kindern und Jugendlichen ihres Alters. Es bekamen im Lockdown auch Schüler aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die bislang im Schulalltag nie auffällig waren. Die Organisation des Arbeitsalltages in Abstimmung mit dem Fern- oder Wechselunterricht der Kinder, die Begleitung von Homeschooling bei gleichzeitigem Homeoffice oder Probleme technischer, organisatorischer oder inhaltlicher Art, brachten auch Eltern an ihre Belastungsgrenzen. Soziale Folgen: Die Corona-Pandemie werde auch gesellschaftliche Folgen haben, kündigte Gauggel an. Die Bildungsschere werde weiter auseinandergehen. Besonders betroffen seien Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen, bildungsfernen Familien, die in beengten Wohnverhältnissen leben und wenig Hilfe aus ihrem sozialen Umfeld erhalten. Sie konnten coronabedingt nicht mehr auf die erforderlichen Unterstützungssysteme oder bisher zur Verfügung stehenden Fördermaßnahmen zurückgreifen. Die Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen trafen insbesondere EU-Migrantenkinder, die kein oder kaum deutsch sprechen, und die Flüchtlinge, da das schulinterne Förderangebot DAZ (Deutsch als Zweitsprache) ebenfalls nicht stattfand und die Kinder und Jugendlichen somit keine Möglichkeit hatten, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, die als Schlüssel für eine gelungene Integration gelten.

Die Realschule am Salinensee, hier im April 2020, hat über 600 Schüler, die wie die Kinder der GWRS von Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel betreut werden. | Bild: Adam