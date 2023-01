Ein Brandmelder hat am Freitag bei einem Garten-Center in der Schwenninger Straße die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

22 Mann in vier Fahrzeugen rückten laut einer Mitteilung der Polizei unter der Leitung von Volker Heppler gegen 11 Uhr an. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute dann fest: Ein Kurzschluss in einer Elektro-Verteilerdose im Erdgeschoss hatte zu einer Rauchentwicklung geführt und den Rauchmelder ausgelöst. Zu einem Brand war es nicht gekommen.