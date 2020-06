von Sabine Naiemi

Schon viele Jahre lang steht die Friedrichstraße wegen verschiedener Punkte stark in der Kritik. Sehr gegensätzlich sind die Standpunkte, was deren Aufwertung und die Aufwertung der Innenstadt in diesem Bereich angeht.

Besonders die Verkehrs- und Parksituation wird bemängelt. Und eine schöne Flaniermeile, welche Gäste und Einwohner zum Spazierengehen und Verweilen einlädt ist die Friedrichstraße auch nicht. Nur wenige Geschäfte gibt es, bei denen sich bei einem Schaufensterbummel etwas Schönes entdecken lässt. Dazu kommt die Eingangssituation an der Friedrichstraße durch das brachliegende frühere Irma-Areal. Das Entree Bad Dürrheims zur Innenstadt gilt als Schandfleck.

Bei den Kommentaren im Rahmen der Umfrage zur Stadtentwicklung ging es in der Kategorie Erscheinungsbild auch um die Unattraktivität des Stadtbildes.

Im Bereich Mobilität besteht laut Auswertung der Umfrage ein Zielkonflikt zwischen einer autofreien beziehungsweise autoarmen Luisen- und Friedrichstraße und besseren Zufahrts- und Parkmöglichkeiten an Dienstleistungsbereiche und Geschäfte sowie zwischen Schaffung von neuem Wohnraum und dem Wunsch nach keiner Verkehrszunahme. Das ist allerdings nicht neu. Friedrichstraße, Rathausplatz und die Kreuzung Karlstraße weisen laut Auswertung die stärksten Defizite auf. Angeführt wurden ungenügender Bewegungsraum, fehlende Radwege, die Ausgestaltung der Parkplätze, eine unübersichtliche und überfrequentierte Verkehrssituation und daraus resultierende schlechte Aufenthaltsqualität. Plädiert wurde für sichere, verkehrsberuhigte/autofreie Bereiche für den Fuß- und Radverkehr, ein gesamtheitliches Verkehrskonzept und Ergänzung der Parkmöglichkeiten in der Innenstadt.

In der Kategorie Einzelhandel und Dienstleistungen wurden die innerstädtischen Läden und die medizinische Versorgung thematisiert. Die Fragestellung beschäftigte sich mit langfristigen Perspektiven für eine lebendige Innenstadt und der Erweiterung und Attraktivitätssteigerung des bestehenden Angebotes an Einzelhandel und Dienstleistungen. Dem Wunsch nach Pkw-Erreichbarkeit des Einzelhandels steht eine autofreie/autoarme Innenstadt gegenüber, Parkplätzen vor Geschäften steht der Platz für Fußgänger und Radfahrer gegenüber.

Was die Innenstadt/Friedrichstraße angeht, listete Alexander Stengelin bei der vergangenen Gemeinderatssitzung nach seiner zahlenmäßigen Zusammenstellung 217 Beiträge auf. Damit führen die Friedrichstraße und Innenstadt die Liste der Beiträge an. Zu diesem Bereich gebe es sehr viele unterschiedliche Themen, Vorschläge und Handlungsbedarfe, so der Pressereferent der Stadt. Nichtsdestotrotz erklärte Stengelin eingangs seiner Erläuterungen, dass die Quantifizierung der Beiträge im Rahmen der Bürgerbefragung trotz wertvoller Anregungen nicht als repräsentative Meinung gesehen werden könne.

Die Beiträge im Einzelnen: für eine autofreie Friedrichstraße/Innenstadt sprachen sich 27 Beiträge aus, sieben Beiträge waren dagegen. 15 Beiträge wiesen auf zu viel und zu schnellen Pkw-Verkehr hin, acht Beiträge sprachen sich gegen einen gegenläufigen Radverkehr (also entgegen der Einbahnstraße) aus. Elf Beiträge bemängelten etwa zu viele parkende Autos.

Video: Hans-Jürgen Götz