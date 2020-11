von SK

Zum Umgang der evangelischen Kirchengemeinde Bad Dürrheim mit den neuen Corona-Verordnungen geben Pfarrer Bernhard Jaeckel und der Kirchengemeinderat eine schriftliche Erklärung zum weiteren Vorgehen in der nächsten Zeit ab.

Die aktuelle Lage fordert natürlich auch die evangelische Kirchengemeinde Bad Dürrheim heraus zu überlegen, wie sie mit den Gottesdiensten und Veranstaltungen fortfahren kann und wie sie als Gemeinde mit den Corona-Vorgaben umgehen will, heißt es in dem Schreiben.

In einem aktuellen Schreiben der Kirchenleitung in Karlsruhe wird die evangelisch-kirchliche Position grundsätzlich wie folgt umrissen: „Wir empfehlen im Sinne des Wortes der vier Bischöfe gemeindliche Veranstaltungen aller Art, außer Gottesdienste, Kindergottesdienste und Konfirmandenunterricht, im November nicht durchzuführen. Wenn manches vielleicht auch rechtlich noch möglich wäre, verstehen wir diese Zurückhaltung auch als Beitrag der Evangelischen Kirche zum verantwortlichen Umgang in der jetzigen Situation – nicht zuletzt auch mit Blick auf Weihnachten.“

Dieser Grundsatzhaltung schließen sich der Kirchengemeinderat und auch Gemeindepfarrer Bernhard Jaeckel ausdrücklich an. Das bedeute konkret, dass die Gemeinde froh ist, weiter Gottesdienste beziehungsweise Kindergottesdienste mit Schutzkonzepten zu feiern und dies auch tun wird. Wie immer sonntags um 10 Uhr in der Johanneskirche.

Froh sei man auch, dass der Konfirmandenunterricht mit einer Gruppe von 14 Konfirmandinnen und Konfirmanden am Mittwoch, 4. November, beginnen konnte, so Jaeckel weiter. Die Kinder- und Jugendarbeit findet wieder online statt. Wo nötig und möglich gilt das auch für notwendige Gremienarbeit. Alles andere wird bis Ende November nicht stattfinden! Der Kirchengemeinderat bittet um Verständnis und ruft dazu auf, die neuen Regeln ernst zu nehmen. Wenn sich wieder die Türen öffnen, wird sich das natürlich entsprechend verändern.

Das Pfarramt bleibt weiter geöffnet. Mit allen Anliegen kann man sich während der bekannten Öffnungszeiten an Frau Held wenden. Wann immer möglich, sollte das telefonisch geschehen (07726/84 68). Das gilt auch in den Fällen in denen möglicherweise durch die Situation eine persönliche Not bei Gemeindegliedern entsteht. Auch in solchen und andern dringenden Fällen kann man sich an das Pfarrbüro wenden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage.