Am 6. November 2022 brachte im Nachgang der Trinkwasserverseuchung mit Enterokokken die LBU-Fraktion (Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz) einen Antrag zum Schutz der Trinkwasserquellen im Gemeinderat ein. Die in diesem Antrag formulierten Forderungen und Fragen wurden von der Stadt aufgearbeitet, die Ergebnisse waren Thema im Verwaltungsausschuss am vergangenen Donnerstag. Es seien dicke Bretter zu bohren, erklärte Thomas Berninger.

Schutzgebiet als sinnvoll erachtet

Aufgebracht wurde im LBU-Antrag auch die Frage nach Schutzmaßnahmen für die Quellen der Stadt und welchen Einfluss ein mögliches Absinken des Grundwasserspiegels auf die Bad Dürrheimer Wasserversorgung haben kann. Die LBU forderte großflächige Maßnahmen, um das entsprechende Gelände aus jeglicher intensiver landwirtschaftlicher oder gewerblicher Nutzung herauszunehmen.

Sinnvoll wäre langfristig ein großes zusammenhängendes Schutzgebiet vom Marbacher Tal bis nach Donaueschingen auszuweisen. Ein eventuell für diese Maßnahmen notwendiger Erwerb von Flächen oder eventuelle Ausgleichszahlungen an Landwirte seien nach Ansicht der LBU vorzubereiten, zu planen und Zuschüsse hierfür zu beantragen.

In Zukunft immer schwerer

Als Begründung für ihren Antrag führte die LBU auf, dass unabhängig von der Ursache der Verunreinigung des Trinkwassers nachgewiesenermaßen die Böden bedingt durch klimatische Veränderungen und die zunehmende Trockenheit im Sommer bis in tiefere Schichten Risse bekommen, sodass Schadeinträge leichter und häufiger vorkommen als bisher.

Es sei davon auszugehen, dass sich ähnliche Szenarien in der Zukunft verstärkt ereignen, wenn nicht frühzeitig entsprechende Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Vordringlichstes Ziel der Stadt müsse es sein, das Trinkwasser als lebenswichtiges Gut zu schützen.

Ursache nicht eindeutig klar

Stadtkämmerer Thomas Berninger nahm als Werkleiter des Eigenbetriebs Wasserwerke der Stadt Bad Dürrheim zu den Fragen, Anträgen und Anregungen detailliert Stellung.

Die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers in Bad Dürrheim mit Enterokokken könne nicht eindeutig benannt werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Verunreinigung entstanden sein könnte.

Private Brauchwasseranlagen etwa, die nicht vorschriftsmäßig gegenüber dem Trinkwassernetz geschützt sind, Rohrbrüche im Leitungsnetz, Totwasserzonen im Leitungsnetz, Verunreinigung der Wasserproben bei der Probenahme oder im Labor. Die Zahl der Probenahmestellen in allen Versorgungsgebieten wurde dauerhaft auf jetzt 14 Stellen verdoppelt und der Untersuchungsumfang erweitert. Außerdem wurde der Zyklus der Probenahmen verkürzt.

Alle Installationen werden geprüft

Geplant sei, alle Brauchwasseranlagen im Stadtgebiet auf ihre vorschriftsgemäße Installation hin zu überprüfen. Die Bildung von Totwasserzonen im Leitungsnetz werde über verstärkte Spülungen und Leitungsstilllegungen bekämpft. Es wird des Weiteren versucht, bei bisherigen Stichleitungen eine Leitungsnetzerweiterung zu Ringleitungen vorzunehmen.

Alle Quellen seien über entsprechende Schutzgebietsverordnungen geschützt.

Die Schutzgebietsverordnung der Keckquelle befinde sich aktuell in der Überarbeitung.

Bad Dürrheim bezieht sein Trinkwasser aus elf Quellen Unterbaldingen: Auf der Gemarkung Unterbaldingen befinden sich vier Quellen: die Katzensteigquelle, die Studenquelle, die Eschbrunnenquelle und die Tiefengrundquelle. Das Wasser der Quellen fließt im freien Gefälle in den alten Hochbehälter in Unterbaldingen. Dieser versorgt Unter- und Oberbaldingen. Bei Bedarf kann Wasser vom Hochbehälter Hirschhalde zugespeist werden.

Öfingen: Hier gibt es ebenfalls vier Quellen: die Guggelquelle, die Ippentalquelle, die untere und obere Schneckentalquelle. Diese Quellen befinden sich südlich von Öfingen im Amthauser Tal auf dem Gebiet der angrenzenden Gemeinde Immendingen (Gemarkung Zimmern). Das Quellwasser dieser vier Quellen wird dem Pumpwerk (PW) Talhof zugeleitet. Mit Pumpen wird das aufbereitete Trinkwasser nach Öfingen in den Hochbehälter Löwen, den Hochbehälter Haugenrain und den Hochbehälter Wald gefördert.

Biesingen: Auf Biesinger Gebiet südöstlich befindet sich die Keckquelle. Dort wird immer nur abgepumpt, was an Wasser nach oben gedrückt wird. Über der Quelle befindet sich ein Pumpenhaus, von dem aus das Quellwasser in den Hochbehälter Hirschhalde gefördert wird. Von dort aus werden dann die Ortsteile Biesingen und Sunthausen versorgt.

Bad Dürrheim: Die Kernstadt und Hochemmingen werden über die Tiefbrunnen Entenfang I und II versorgt. Hier wird das Wasser aus zwei Tiefbrunnen im Entenfang (15 und 73 Meter tief) gefördert. Vom Wasserwerk Schabelwiesen aus wird das Trinkwasser in die Hochbehälter Kapfwald und Hochemmingen gefördert.

Bild: Müller, Cornelia

Ersichtlich sei, dass die Pegelstände tendenziell rückläufig sind. Dies kann mehrere Gründe haben: deutlich trockenere Jahre, ein gestiegener Verbrauch, klimatische Ursachen. Als letzte Möglichkeit sei auch eine Brunnenfunktionsstörung denkbar.

Sofern die Möglichkeit zum Grunderwerb innerhalb der Schutzgebiete besteht, sei es erklärter Wille der Werkleitung, diese wahrzunehmen. Ein Maßnahmenplan, der sowohl Grunderwerb als auch Ausgleichszahlungen auf den zum Schutz der Wasservorkommen betroffenen Flächen umfasst, könne nur als langfristiges Instrument erstellt werden, da aktuell personelle Ressourcen dafür fehlen.

Die Schutzgebiete der Entenfangquellen seien ausreichend dimensioniert. Die Änderung bestehender Bewirtschaftungen in der Landwirtschaft könne nur über ein grundsätzliches Umdenken in der Landwirtschaft erreicht werden. Die Stadt allein sei hier überfordert und kann maximal über Bewirtschaftungsprämien oder ähnliches unterstützend und ergänzend steuern.

LBU-Fraktionssprecher Wolfgang Kaiser hatte noch ein paar Fragen und Anregungen, war aber insgesamt recht zufrieden. „Nachdem lange Jahre überhaupt nichts gemacht wurde, ist es sehr gut, dass das Thema jetzt wieder auf der Tagesordnung steht.“

Kritikpunkte, die er ansprach, waren die 30 Jahre alte Grundwasserbilanz und die aus dem Jahr 1991 stammende Datenlage. Die vorgesehenen Maßnahmen fanden die Zustimmung der LBU. Es gelte, ein Zeichen zu setzen, wie wichtig das Grundwasser ist. Land, Landkreis und Landwirtschaft müssen gemeinsam kreativ werden.