Bad Dürrheim vor 1 Stunde

„Es wird alles gut“: Wie zwei Frauen und ihre Kinder aus Dnipro nach Bad Dürrheim geflohen sind

Lange waren Yulijy Poluieva, Alevtina Heta und ihre Kinder in Dnipro geblieben. Als die Bomben kamen, flohen sie. Nun sind sie in Bad Dürrheim in Sicherheit. Die Angst aber bliebt, weil die Familie in der Ukraine kämpft.