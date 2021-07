von Sabine Naiemi

Vor gut vier Jahren, so Ende 2017, war die katholische Kirche in Bad Dürrheim händeringend auf der Suche nach einem Messner oder einer Messnerin. Die damalige Personalsituation war gar nicht befriedigend und der SÜDKURIER veröffentlichte seinerzeit einen Aufruf, der dann auch dauerhaft von Erfolg gekrönt wurde.

Die Aufgaben eines Messners sind sehr vielfältig. Hermann Gleichauf hat seine Berufung in Bad Dürrheim gefunden. Bild: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Das Besondere: Die Kirche wurde nicht im eigenen Ort fündig, sondern in Behla. Es war irgendwie Fügung – in St. Johann wurde dringend eine dauerhafte und gute Lösung gesucht und Hermann Gleichauf, der gerade in Rente gegangen war, saß zu Hause und konnte sich nicht vorstellen, ab jetzt nichts mehr zu tun, zumal er es beruflich gewohnt war, ständig in Bewegung zu sein.

Er habe den Aufruf gelesen, sich gedacht, das wäre doch etwas für ihn, den Artikel wieder weggelegt. Aber Ruhe ließ es ihm nicht. Also rief er nach ein paar Tagen an im Pfarrbüro Bad Dürrheim. Der erste und einzige Interessent. Es kam zum Vorstellungsgespräch, die Chemie stimmte, man wurde sich einig und so hat St. Johann in Bad Dürrheim seit Dezember 2017 einen Messner aus Behla, einem Teilort Hüfingens. Ehefrau Beate Gleichauf unterstützt ihren Mann, hilft und steht mit ganzem Herzen genauso hinter der Sache wie er. „Ohne das geht es nicht“, sagt er. Denn es sei doch ein recht großer Zeitaufwand und er habe an Tagen und zu Zeiten Dienst, an denen viele üblicherweise Familie und Freizeit pflegen. Jemand, der voll berufstätig ist, könnte das eigentlich nicht machen.

Kann denn jeder einfach mal so Messner werden? „Also, man muss schon mit der Kirche und dem Glauben was am Hut haben“, antwortet Hermann Gleichauf auf diese Frage. „Das geht nicht ohne viel Liebe und Idealismus. Es muss es einem wert sein. Man muss Kirchgänger sein.“

Rund vier Mal pro Woche ist Hermann Gleichauf also – mindestens – in Bad Dürrheim, um seinen Pflichten nachzukommen. Und diese erschöpfen sich nicht darin, zum Beispiel bei der Eucharistiefeier zum richtigen Zeitpunkt den Knopf für das Glockengeläut zu drücken.

So war der Messner extra zu einem einwöchigen Lehrgang in Gengenbach. Es gilt nämlich etwa zu wissen, zu welcher Jahreszeit und zu welchem Anlass die Pfarrer welches Gewand und in welcher Farbe tragen. Diese haben je nachdem die Farben rot, weiß, violett und grün.

Vor dem Gottesdienst muss Hermann Gleichauf alle Utensilien, die der Pfarrer benötigt, auf dem Altar bereitlegen, Kerzen anzünden. Das Ehepaar sorgt für die Kirchenreinigung, schaut auch außerhalb der Kirche nach dem Rechten und sorgt zusammen mit Gabriele Dehner von der katholischen Frauengemeinschaft für den Blumenschmuck in der Kirche. Dabei halten Beate und Hermann Gleichauf bei Spaziergängen im Sommer auch immer Ausschau nach Wiesenblumen, die sie pflücken können. Stets muss für Kerzen gesorgt sein, Weihrauch und Kohle für das Räuchergefäß. Hygiene- und Corona-Vorschriften waren zusätzliche Herausforderungen. Gleichzeitig ist der Messner koordinierendes Bindeglied zwischen Pfarrer und der großen ehrenamtlichen Helferschar.

Aber er erlebt auch recht kuriose Dinge. Einmal habe zum Beispiel ein Mann gefragt, ob er Weihwasser aus dem Kessel mitnehmen dürfte. Das wäre ja eigentlich kein Problem, dafür steht der Kessel ja auch da. Bloß habe der Mann mehrere große Flaschen abfüllen wollen. Des Rätsels Lösung: Der Kühler des Autos des Mannes war defekt. Er hat wohl gehofft, mit Gottes Hilfe bis zur nächsten Werkstatt oder nach Hause zu kommen.

Was Hermann Gleichauf gar nicht verträgt ist, wenn obdachlose Personen, nachdem sie in der Kapelle (dort sind die Bänke gepolstert) Stunden der Ruhe verbracht haben – was ihnen zusteht und was diese Menschen auch geltend machen – diese dann auch noch in der Kirche vespern und ihren Müll dort hinterlassen. Das komme nicht oft vor, sagt der Messner, aber es komme vor und darauf angesprochen, würden diese Menschen gern auch unwirsch reagieren.

„Ich habe es noch nie bereut, in Bad Dürrheim Messner geworden zu sein“, sagt Hermann Gleichauf. Das Klima und die Zusammenarbeit seien hervorragend und er wolle diesen Job machen, solange es irgendwie geht.