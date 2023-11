Für die Grund- und Werkrealschule (GWRS) und die Realschule am Salinensee (RSAS) steht die Uhr nicht auf fünf vor zwölf, sondern bereits auf weit nach zwölf. Seit 2016 zeichnet sich ab, dass die Realschule von der Drei- in die Vierzügigkeit wechselt, seit 2018 macht Schulleiterin Stephanie Martin auf den erhöhten Platzbedarf und Platzmangel aufmerksam, beziehungsweise ist es jetzt soweit, dass die Schule akuten Platzmangel hat. Es gibt für fünf Regelklassen keine Klassenzimmer. Eine ähnliche Situation besteht an der GWRS.

Die beiden Schulleiterinnen Stephanie Martin (RSAS) und Christiane Schell (GWRS) informierten am Donnerstag im Gemeinderat erneut über die Situation. Zahlreiche Elternvertreter und Lehrkräfte hatten sich zu diesem Tagesordnungspunkt eingefunden. Stephanie Martin erklärte, dass aufgrund des Platzmangels inzwischen Bereiche der Ganztagesbetreuung für Unterrichtszwecke genutzt werden müssen. Das habe natürlich auch wieder Auswirkungen auf diese. Das Erstellen der Stundenpläne sei ein immerwährender Kraftakt. Den noch bestehenden Container zu nutzen sei aufgrund seines Zustandes nicht möglich und nicht zumutbar. Weiter zeigte sie die Besonderheiten des Schulsystems an der RSAS im Vergleich zur Werkrealschule (WRS) auf. Martin wies daraufhin, dass es um Menschen geht, „um unsere Kinder“. Sie schloss ihre Ausführungen mit einem Zitat aus Goethes „Faust“: „Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich endlich Taten sehen!“

Christiane Schell blies in das gleiche Horn. Die Grund- und Werkrealschule hat ebenfalls zu wenig Klassenzimmer, habe keine Lagerräume für Lehrmaterial (wird im Flur gelagert), viele Klassenzimmer bedürften einer Sanierung und seien außerdem, gemessen an der Schülerzahl, zu klein. Die Turnhalle befindee sich in einem katastrophalen Zustand. Die Ganztagsbetreuung sei ausgelastet, es bestehe eine Warteliste, da keine Kinder mehr aufgenommen werden könnten. Auch an der GWRS steigen die Schülerzahlen. Ausgehend von den Kindergartenzahlen, würden im Schuljahr 26/27 voraussichtlich vier Klassenräume fehlen. Besonders prekär sei auch die Situation auf dem „zu kleinen“ Pausenhof. In den großen Pausen toben hier 240 Kinder ihren Bewegungsdrang aus. Schell: „Es besteht akuter Handlungsbedarf!“ Der Gemeinderat beschäftigt sich seit 2020 in seinen Klausurtagungen mit dem Thema, die Schulen der Kernstadt zukunftsfit zu machen. Die letzte Klausurtagung war am 31. März 2023. Ebenso war die Schulsituation auch im Juni und September Thema im Verwaltungsausschuss. Diskutiert wurde immer wieder ein großer Schulcampus am Standort der RSAS. Ein Wunsch, der sich jedoch aus finanziellen Gründen nicht verwirklichen lässt.

Nicht in Frage steht für die Fraktionen der Erhalt der Grundschule in der Innenstadt. Die weitere Diskussion erstreckt sich auf die Auflösung der Werkrealschule, da deren Zahlen sinken, und auf ein Verbundsystem der Werkrealschule mit der Realschule, wie es zum Beispiel am Schulverbund Emil- Dörle in Herbolzheim besteht. Hierfür spricht sich der größte Teil der Fraktionen aus. Allerdings war zu erfahren, dass das Regierungspräsidium eine Förderung nicht in Aussicht stellt, weil die Anmeldezahlen zu gering seien. Eine Verlagerung der Werkrealschüler nach Donaueschingen wurde von dort mangels organisatorischer Möglichkeiten abgelehnt. Dass Eltern ihre Kinder nach Schwenningen schicken würden, wird als fraglich angesehen.

Die Freien Wähler bekennen sich ganz klar zum Erhalt der Werkrealschule. Bestärkt sei man in diesem Beschluss worden durch die Schulbegehung im September 2022, als zu sehen war, in welch schlechtem Zustand sich die GWRS befinde, erklärte Fraktionssprecher Klaus Götz im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ein Verbundsystem würde Synergien schaffen. In Herbolzheim seien die Vorteile offensichtlich. „Das ist genau das, was wir in Bad Dürrheim brauchen“, erklärte Götz. Es könnte eine Win-Win-Situation werden. Kinder wären auf jeden Fall in der richtigen Schulart. Die Fraktion sehen da auch räumliche Vorteile für die Grundschule und für Realschüler, die zu schwach seien und dann aber im gleichen Haus in die WRS übertreten könnten.

Andrea Kanold, FPD, mahnte an: „Wenn wir Jugendliche nach auswärts abgeben, fehlen uns auf Dauer gesehen potenzielle Vereinsmitglieder und Auszubildende, denn diese nehmen dann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben Bad Dürrheims teil.“ Das zeige sich allein schon am Beispiel der Gymnasiasten.

Auch die LBU befürwortet den Erhalt des Schulstandortes in Bad Dürrheim und auch ein Verbundsystem. Es müsse jedoch auch alles finanziell machbar sein, erklärte Wolfgang Kaiser.

Can Zileli verdeutlichte den Standpunkt der SPD: Die Auflösung der Werkrealschule aus Kostengründen würde ein bedauerliches Signal senden, besonders an die Kinder. Es bestehe die Gefahr, dass Eltern ihre Kinder dann an der Realschule anmelden. Schwächere Schüler würden dann zwei Jahre mit schlechten Noten und geringer Motivation kämpfen, würden sich als nicht gut genug empfinden. Wie auch die Freien Wähler, fragte Zileli: „Wie würden sich die Kinder fühlen, wenn sie dann zurück müssten?“

Das weitere Vorgehen: Es soll eine erneute Stellungnahme von der Schulamtsleitung eingefordert werden. Die Verwaltung habe die Regierungspräsidentin angeschrieben – eine Antwort stehe noch aus. Fördermöglichkeiten sollen noch einmal abgeklärt und die veralteten Kostenberechnungen auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Das Thema wird in Kürze wieder beraten, da im Haushalt 2024 Mittel bereitgestellt werden müssen.