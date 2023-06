Also, das Konzept geht definitiv auf: Im vergangenen Jahr hatte City-Manager Daniel Limberger die Idee der Aktionstage in der Innenstadt. Diese sind auch dieses Jahr wieder geplant und den Auftakt machte am vergangenen Freitag der Tag rund ums Bier. Die Einzelhändler hatten teilweise wieder ihre Öffnungszeiten verlängert, in der Innenstadt war – natürlich auch Dank des schönen Wetters – so richtig was los. Alle Lokale und Cafés mit Außenbewirtung waren bestens besucht.

Die Bad Dürrheimer und auch Gäste von außerhalb ließen es sich gutgehen und genossen die tolle Atmosphäre. Die begann schon im Hindenburgpark. Dort spielten den ganzen Abend die Millibach-Musikanten auf. Die Kur- und Bäder GmbH bewirtete mit Getränken, der Foodtruck „Wild & Fein“ sorgte für gut gefüllte Mägen, im Gelände hatten es sich die Gäste gemütlich gemacht – entweder in den bereitgestellten Lounge-Sesseln oder einfach direkt wie bei einem Picknick im Gras sitzend.

Im Hindenburgpark befand sich auch eine der Stationen der Bierolympiade. Bei dieser waren insgesamt acht Stationen zu absolvieren. Die verschiedenen Aufgaben erforderten Geschicklichkeit, Kraft und Wissen. Es ging ums Maßkrugstemmen, Leitergolf, Nägel in einen Holzblock zu hämmern, Bierdeckel flippen, Bierkistenlaufen, ein Quiz, Cornhole (mit Mais gefüllte kleine Säcke werden auf eine Plattform mit einem Loch geworfen) und Bierdeckel in Kisten werfen.

Im Hindenburgpark hatten gerade junge Leute einfach nur riesigen Spaß daran, auf alle möglichen Arten mit beziehungsweise auf leeren Bierkisten zu laufen. Da war die Olympiade vor lauter Vergnügen eher zweitrangig. Zu gewinnen gab es Brauereiführungen der hiesigen Brauereien und andere biertypische Preise.

In der Friedrichstraße dann ging es hoch her. Da haben besonders Sabines Schreibstube und das Café „Walz“ schon regelrechte Fangemeinden, die sich an den Aktionstagen immer treffen. Da es ja auch ums Bier ging, bot Sabine Fink fünf verschiedene Sorten des feinen Gerstensaftes an, unter anderem Corona und Kilkenny. Bei der Schreibstube mussten die Olympiade-Teilnehmer große Nägel versenken. Fröhlich sangen die Gäste mit, wenn Frieder Wetzel zum Akkordeon griff.

Ging man ein kleines Stück weiter, war dann auch schon vom Café „Walz“ her die Musik des in der Kurstadt gut bekannten Alleinunterhalters Helmut Doser aus Brigachtal zu vernehmen. Auch im „Walz“ drängten sich die Gäste, es war kaum ein freier Platz zu bekommen. So nutzten die Besucher, Bummler und Gäste gerne auch die Sitzbänke oder die rund um die Bäume angelegten, mit Holz belegten Sitzmäuerchen. Im „Walz“ befand sich die Olympiade-Station mit dem Leitergolf. Weitere Beteiligte waren Conny Brix, das Restaurant „La Bottega“, das „da Leo“, der Schwarzwald-Pavillon und Biovida.

Nachdem es im vergangenen Jahr neben Bier auch um einen Abend mit Wein und einen anderen Abend mit Kaffee ging, darf man nun gespannt sein, wann der nächste Aktionstag stattfindet und unter welchem Motto dieser stehen wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass auch der nächste Abend ein voller Erfolg wird.