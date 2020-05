Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim teilt mit, dass am Donnerstag, 7. Mai, ab 19 Uhr, nach über zwei Monaten die erste öffentliche Sitzung des Bad Dürrheimer Gemeinderates stattfindet. Die Sitzung vom 2. April wurde aufgrund der aktuellen Situation abgesagt.

Auf der Tagesordnung steht die Fragemöglichkeit für Einwohner, die Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse, das betriebswirtschaftliche Ergebnisse für den Stadtwald für 2019, der Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung in Oberbaldingen, die Vergabe verschiedener Gewerke im Rahmen der Sanierung der Salinensporthalle, die Vorstellung der aktuellen Planung für den Umbau des Kindergartens Hochemmingen, der Beteiligungsbericht 2018 und Verschiedenes. Danach folgt eine nicht öffentliche Sitzung.

Der Tagesordnungspunkt „Entwurf Eckpunktepapier zum Städtebaulichen Wettbewerb – Perspektiven im Herzen von Bad Dürrheim“ wurde auf die Gemeinderatssitzung am 27. Mai verschoben. „Wir sind noch nicht so weit, um die Eckpunkte öffentlich zu präsentieren und haben daher mit den Gemeinderäten die Entscheidung getroffen, uns da noch etwas Zeit zu nehmen“, erklärt Bürgermeister Berggötz.

Das Gremium tagt im Siedersaal im Haus des Bürgers, natürlich unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, heißt es in der Mitteilung weiter. Der provisorische Ratssaal im Haus des Bürgers zeigt ein ungewohntes Bild. Dort, wo sonst je nach Anlass und Stuhlung mehrere hundert Menschen Platz finden, stehen bereits Tische und Stühle in deutlichem Abstand zueinander. Dies soll dazu dienen, um am Donnerstag die Sitzung mit den 28 Gemeinderatsmitgliedern, Besuchern sowie Pressevertretern unter den gegebenen Umständen entsprechend der geltenden Verordnungen durchführen zu können.

Allgemein sind Gremiensitzungen im Sinne der baden-württembergischen Gemeindeordnung auch weiterhin zulässig und nicht von der Corona-Verordnung der Landesregierung verboten. Darüber hinaus hat das Land eine Gesetzesinitiative zur Durchführung von Gemeinderatssitzungen per Video-Konferenz ergriffen. Diese wird aber voraussichtlich erst im Mai abgeschlossen.

„Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir den Gemeinderat und die Ausschüsse weiter tagen lassen können“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz. Im Vorfeld der Sitzung habe es bereits Testläufe gegeben. Eine nicht öffentliche Ausschusssitzung fand auf diese Weise bereits statt, es gab auch bereits einen Test mit einer Videokonferenz.

Zwischen den einzelnen Plätzen besteht ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Ratsmitglieder und Besucher erhalten am Eingang auf Wunsch eine FFP2-Maske. Zudem wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Eine Mikrofonanlage mit Tischmikros sowie weiteren Mikrofonen für Bürgeranfragen erleichtern die Verständigung.

