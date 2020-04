Die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim teilt mit, wie momentan mit den Messintentionen verfahren wird. Die Messen, die von Angehörigen für Ihre Verstorbenen bestellt wurden und in die Zeit der abgesagten Gottesdienste fallen, werden einmal in der Woche durch Herrn Pfarrer Michael Fischer in einem Werktagsgottesdienst gefeiert. Dies erfolgte bereits in den vergangenen zwei Wochen für alle Messen ab dem 14. März. Da leider keine gemeinsamen Bußfeiern gestaltet werden können, wird mit einer Vorlage eingeladen, für sich selbst den Weg der Besinnung und Reue zu gehen. Die Vorlage ist im Internet zu finden unter www.kath-badduerrheim-se.de und als Handzettel ausgelegt in den Kirchen. Man kann aus der Vorlage das benutzen, was passt und das andere, was zu umfangreich oder nicht zugänglich einfach weglassen.