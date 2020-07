von Alexander Hämmerling

Eine für die Bad Dürrheimer Vereine einträgliche Aktion jährt sich zum siebten Mal: Bei ihren öffentlichen Veranstaltungen servieren Stadt und Vereine bei nicht alkoholischen Getränken nur Produkte der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, im Gegenzug unterstützt der Getränkehersteller gemeinwohlorientierte und soziale Projekten. In sieben Jahren profitierten die Empfänger so von insgesamt 68 000 Euro an ausgeschütteten Geldern. Auch im Jahr 2019 wurden fünf Projekte mit einem Betrag von 13 000 Euro bezuschusst.