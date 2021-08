Auf der bei Radlern sehr beliebten Öfinger Steige, die Staigstraße, zwischen Öfingen und Biesingen ist erneut ein Radler schwer gestürzt. Er zog sich dabei Schulter- und Nackenverletzungen zu, weswegen der Rettungsdienst ihn in eine Klinik brachte. Der 28-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 18 Uhr mit einem Freund von der Öfinger Ortsmitte aus bergab unterwegs. Der Mann trug keinen Fahrradhelm. In einer Rechtskurve verlor der Mountainbiker die Kontrolle über sein Rad und fuhr offenbar nahezu ungebremst in die Böschung. Ein Notarzt kam ebenfalls an die Unfallstelle und untersuchte den Verletzten.

Es ist nicht der erste Unfall auf der zeitweise relativ steilen Gemeindeverbindungsstraße. Mitte Februar starb an der Öfinger Steige ein Radler, allerdings nicht an derselben Stelle. Der Pedelec-Fahrer fuhr auf einem steil abschüssigen Wiesenweg, der die Kreis- und die Staigstraße verbindet. Dabei verlor er auf feuchtem Untergrund die Kontrolle über sein Pedelec, prallte in den Straßengraben neben der Staigstraße, stürzte auf die Fahrbahn und verstarb an den Folgen des Aufpralls noch an der Unfallstelle.