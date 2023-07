Sie sind herzerwärmend und tun der Seele gut – die Heimatabende des Trachtenvereins Bad Dürrheim im Kurhaus. Auch wenn sie vielleicht nur ein eher älteres Publikum ansprechen, halten die Bad Dürrheimer Trachtler dem Brauchtum die Stange.

In ihrer prächtigen Tracht der katholischen Baar stehen Sie auf der Bühne und präsentieren ein fast zweistündiges Programm. Dabei wird nicht nur musiziert. Die Akteure singen auch und führen Volkstänze auf. Dafür üben sie fleißig und investieren viel Zeit, sie haben nämlich ein ziemlich breit aufgestelltes Programm und denken sich auch immer wieder neue Überraschungen aus. Viele der Sängerinnen und Sänger des Chores, der aus rund 20 aktiven Frauen und zehn Männern besteht, sind auch Mitglieder im Kirchenchor.

Das Programm eröffneten die Musiker Norbert Hartl, Alexander Reusch und Franz Grafenstein mit Akkordeon und Gitarre. Dann legte auch schon Maria Voigt los. Diese – ein Multitalent im Singen, Schauspielern und Geschichten erzählen – ist bekannt für ihren trockenen, manchmal auch recht deftigen Humor. Man muss sich wirklich immer nur wundern, wo sie die ganzen Anekdoten und kurzweiligen Beiträge auftut. Nachdem sie für die ersten Lacher im Publikum gesorgt hatte, folgten die ersten Liedbeiträge und Tänze.

Der erste Tanz war die Bad Dürrheimer Mazurka, ein Tanz der ursprünglich aus Polen stammt. Das Publikum taute beim Singen langsam auf und summte oder sang auch die verschiedenen Lieder mit. Das Mitsingen ist etwas, das bei den Heimatabenden unbedingt erwünscht ist. Die meisten Texte sind den Zuhörern bekannt, wie etwa „Im Schwarzwald steht ein Bauernhaus“, „Es lacht die Sonne“, „ Es klappert die Mühle am rauschenden Bach“ und noch viele andere mehr.

An weiteren Tänzen wurde unter anderem der Tanz „Die lange Reihe“ dargeboten, mit stampfenden Schuhen wurde das Klappern eines Mühlenrades imitiert, vor dem mahnend erhobenen Zeigefinger der Damen gingen die Herren in die Knie – und auch hier folgten noch viele andere mehr. Alles immer wieder aufgelockert durch Witze und Geschichten.

Wie viel Spaß die volkstümlichen Erzählungen und Gesänge machen, daran mögen die früheren Auftritte der Gruppe „Danzspiel ond Gsang“ erinnern, etwa mit den Erzählungen der Geschichte vom Bärbele. Bei den bis zu acht Akteuren kommen während ihrer Aufführungen bis zu 15 verschiedene Musikinstrumente zum Einsatz, unter anderem der heimische Dudelsack, wie Norbert Hartl erklärt.

So wie im Trachtenverein selbst sind auch in dieser Gruppe neue Mitglieder willkommen. Dem Trachtenverein geht es wie anderen Vereinen auch, es fehlt der Nachwuchs, und der Verein leidet ebenso an Überalterung. Was allerdings dem aktiven Miteinander und den vielen gemeinsamen, abwechslungsreichen Unternehmungen keinen Abbruch tut. Die gute Stimmung spiegelt sich auch in den Auftritten. Der nächste Heimatabend ist für den 21. September vorgesehen.