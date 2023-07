Auch im Stadtbezirk Hochemmingen wird in Zukunft das Thema Klimaschutz groß geschrieben. Einen ersten Schritt hierzu machte die Klimaschutzkoordinatorin Alisia Meisch, die für die Stadt Bad Dürrheim für Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern ein Beratungskonzept vorstellte, das in anderen Stadtbezirken schon rege Resonanz gefunden hat.

Besonders interessant dürften in diesem Zusammenhang die Hinweise auf die verschiedenen Fördertöpfe sein, die bei den Sanierungsmaßnahmen den Eigentümern unter die Arme greifen. Aber: „Manchmal helfen schon einfache Tipps, die beim Energiesparen überhaupt keine Kosten verursachen“, so Alisia Meisch vor den Räten. In den Sommerferien werden nun die Räte mit entsprechenden Merkblättern, welche mit einem QR-Code versehen sind, von Haus zu Haus gehen und für diese Aktion werben. Die Daten für die Auswahl der anzusprechenden Immobilieneigentümer stammen aus dem Grundsteuerbereich und umfassen in der Regel selbstgenutzte Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit dem Abscannen des QR-Codes gelangen Interessenten auf eine Anmeldeliste, auf der Termin und Inhalt der Beratung vorgemerkt werden können.

In Hochemmingen betrifft dies nach jüngsten Zahlen 296 Haushalte. Für insgesamt 125 Haushalte stehen Beratungstermine zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt nach dem Windhundprinzip. Wer sich zuerst meldet, bekommt auch einen Termin. Am 21. September findet um 18.30 Uhr in der Sunthauser Festhalle die Auftaktveranstaltung für die Beratungsaktion statt. Die Energiekarawane zieht dann bis zum 2. November durch Hochemmingen. Falls der Bedarf das Angebot übersteigt, wird die Aktion bis zum 16. November verlängert. Um die Effizienz der Aktion zu überprüfen, wird im Jahr 2024 eine Evaluation der Umsetzung erfolgen.

Im weiteren Verlauf der Ortschaftsratssitzung stellte Ortsvorsteher Helmut Bertsche einzelne Baugesuche vor, die ohne Gegenstimmen verabschiedet wurden. Für das Waldcafé soll zur Herstellung der Rechtssicherheit für künftige Baugesuche ein eigener Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Dies wurde von den Räten begrüßt und so einstimmig beschlossen. Hinsichtlich der Aufstellung der Geschwindigkeitsdisplays wurde moniert, dass diese bisweilen nicht eingeschaltet seien. Hierzu erklärte Ortsvorsteher Bertsche, dass die Displays auch blind in Aktion sein können, um festzustellen, ob die Kraftfahrer auch ohne Lächeln oder Schmollen des Displays ihre Geschwindigkeit den Erfordernissen anpassen.

Erheiterung löste die Frage einer Bürgerin in der Frageviertelstunde aus, weshalb sie für ihre neu installierte Photovoltaikanlage nun eine Fremdenverkehrsabgabe im einstelligen Euro-Bereich entrichten müsse. Da sie nichts mit dem Fremdenverkehr zu tun habe, könne sie die Zahlungsaufforderung nicht nachvollziehen. Ortsvorsteher Bertsche verwies die Bürgerin an das Steueramt, wo man sich sicherlich um das Anliegen kümmern wird. Desweiteren wurde der miserable Zustand einiger Feldwege angemahnt. Hier verwies Bertsche auf die Prioritätenliste der Stadtverwaltung, die hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Finanzmittel für den Gesamthaushalt aufgestellt wird.